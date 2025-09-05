Picig gasi gradski radio?

Željko Picig, direktor tvrtke Radio Križevci kojoj je Grad većinski vlasnik, nije predao zahtjev za produljenje koncesije za gradski radio, obavijestio je o tome javnost danas popodne gradonačelnik Tomislav Katanović na svojoj stranici na društvenoj mreži Facebook.

“Ovo je prvi put u 60 godina postojanja najstarijeg križevačkog medija da je njegov opstanak ugrožen“, napisao je gradonačelnik. Pravo obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge radija stječe se na temelju odluke o davanju koncesije, a Radio Križevci nije se ni prijavio na taj poziv. Bez koncesije, radio nema dozvolu za rad.

Naime, postupak davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija provodi Vijeće za elektroničke medije. Zadnji put koncesiju za Radio Križevce obnovila je bivša direktorica Danica Čataj 2016. godine i ona vrijedi do kraja ove godine.

Direktor Picig, kojeg je na tu funkciju imenovao bivši gradonačelnik Mario Rajn 2022., nije predao ponudu za radijsku koncesiju za gradski radio, a za to je imao više od mjesec dana. Javni poziv Agencija za elektroničke medije je otvorila 14. srpnja, rok za prijave bio je do 18. kolovoza, ali Radio Križevci je jedino od 30 radijskih područja za koje nije predana ponuda!

“Kao odgovorna osoba, Željko Picig time je ugrozio opstanak tvrtke u većinskom vlasništvu Grada Križevaca. Odmah po saznanju sazvao sam izvanrednu skupštinu društva, na kojoj će glavna tema biti očitovanje odgovorne osobe, direktora Željka Piciga, o nepodnošenju zahtjeva za koncesiju!“, najavio je gradonačelnik Tomislav Katanović.