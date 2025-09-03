Večeras Marta Katavić u Shenoa Baru

Drugo ovogodišnje izdanje Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti održat će se u srijedu, 3. rujna, s početkom u 20 sati, u dvorištu Shenoa Bara, pod nazivom “Križevci – Taipei (臺北市)”. Gošća tribine je Križevčanka Marta Katavić, mlada akademska umjetnica koja će predstaviti svoj umjetnički put od početaka u Križevcima do posljednje izložbe u Taipeiu u Tajvanu.

Katavić je rođena 2000. godine, završila je Akademiju likovnih umjetnosti (ALU) u Zagrebu s velikom pohvalom, tijekom studija dobivala je priznanja za uspješan rad, a dobitnica je i Rektorove nagrade. Riječ je o iznimno nadarenoj i vrlo produktivnoj hrvatskoj umjetnici na uzlaznoj putanji prema svjetskoj slikarskoj sceni, o čemu uz izložbu u Taipeiu svjedoči i ideja o mogućoj izložbi u hramu moderne i suvremene umjetnosti – MOMA u New Yorku.

Tribinu organizira Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a moderira Ivan Sukalić, član partnerske udruge P.O.I.N.T. Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima može se naći na web sjedištu projekta: cosmic.kozmoloski-centar.hr.