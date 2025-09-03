[FOTO] U nekoliko dana uvježbali i majstorski izveli bogat operni program

Šestero pjevača, mezzosopranistica s međunarodnom karijerom, pijanist i ravnatelj filharmonije te dirigent uglednih orkestara i opernih kuća priredili su, i u samo nekoliko dana uvježbali, bogat program koji je križevačka publika imala priliku čuti prošli petak u velikoj dvorani Hrvatskoga doma. Bio je to završni koncert polaznika međunarodne ljetne operne škole (International Summer Opera Studio) koja se drugu godinu zaredom održavala u Križevcima, a polaznici su ovaj put bile sopranistice Tanja Ruždjak, Maja Sremec, Lana Tinodi i Ana Majdak Fak, mladi tenor Henry Nyatshane i kontratenor Chun-Kai Hsu.

S pjevačima je radilo troje mentora – već uhodani dvojac kojeg čine talijanski dirigent Alessandro Cadario i pijanist i ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak, a ljetos im se pridružila mezzosopranistica Diana Haller, inače članica ansambla Državne opere u Stuttgartu i profesorica pjevanja na tamošnjoj Akademiji.

U tjedan dana, operni su umjetnici sudjelovali na intenzivnim radionicama, usavršavali su vokalnu tehniku, interpretaciju i izražajnost u izvođenju opernog repertoara te stekli dragocjeno znanje i inspiraciju za daljnji umjetnički razvoj.

Na završnom koncertu pjevali su Mozarta, Händela, Bellinija, Rossinija, Verdija, Wagnera, izvodili su arije iz Čarobne frule, Don Giovannija, Norme, Figarovog pira, Trubadura i slavnu napolitansku pjesmu O sole mio. Diana i Ana publiku su zabavile duetom Marcelline i Sussane iz opere Figarov pir, a operna večer u Križevcima završila je zajedničkom zdravicom Libiamo, ne’ lieti calici, iz Verdijeve opere Traviata.

Inicijatorica projekta Ana Majdak Fak zahvalila je Glazbenoj školi Alberta Štrige na podršci. Obećala je da će ova međunarodna ljetna operna škola nastaviti graditi most između mladih talenata i umjetničkog svijeta, a plan je da se projekt proširi na cijelo ljeto tijekom kojeg bi mladi umjetnici s mentorima u Križevcima učili i uvježbavali možda čak i cijelu operu.