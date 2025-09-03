Besplatan autobusni prijevoz za srednjoškolce – po pokaze početkom rujna

Koprivničko-križevačka županija od nove školske godine uvodi potpuno besplatan prijevoz za sve srednjoškolce, čime želi dodatno olakšati roditeljima i smanjiti im troškove te omogućiti jednaku dostupnost obrazovanju svim učenicima.

Do sada su učenici plaćali pet posto od ukupne cijene mjesečne karte, no sada će Županija pokrivati i taj dio, što za školsku godinu 2025./2026. iznosi 70 tisuća eura.

Tko ostvaruje pravo na besplatan prijevoz (u sklopu javne usluge):

učenici koji stanuju na području županije te koji se školuju na području županije

učenici koji stanuju na području županije, a školuju se u drugim županijama

učenici koji stanuju na području drugih županija, a školuju se na području Koprivničko-križevačke županije

Besplatan prijevoz vrijedi samo unutar granica Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na mjesto školovanja učenika, odnosno besplatan prijevoz srednjoškolaca vrijedi samo za korištenje javne usluge prijevoza u cestovnom prometu Koprivničko-križevačke županije.

Kako ostvariti pravo:

Svi učenici početkom rujna trebaju podići pokaz za besplatan prijevoz kod dosadašnjih operatera javne usluge.

Za izradu pokaza za besplatan prijevoz potrebno je:

donijeti potvrdu o redovnom upisu u srednju školu (potvrdu je moguće preuzeti putem sustava e-Građani ili e-Dnevnik ili u tajništvu škole)

(potvrdu je moguće preuzeti putem sustava e-Građani ili e-Dnevnik ili u tajništvu škole) donijeti jednu fotografiju za izradu pokaza

Iz Županije pozivaju srednjoškolce da pravovremeno podignu pokaz i osiguraju potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje besplatnog prijevoza na početku školske godine jer bez preuzetog pokaza neće moći ostvariti pravo na besplatan prijevoz!