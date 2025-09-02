Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1516

Doc. dr. sc. Nikola Habek na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 17. svibnja 2025. (foto R. Matić)

Nakon osam tjedana ljetnog odmora počinje nova sezona ovih emisija. U Temi Krugova slušamo četvrti dio snimke, dvadesetak minuta, posljednjeg predavanja na ovogodišnjem festivalu Deset dana astronomije u Daruvaru koje je 17. svibnja održao doc. dr. sc. Nikola Habek s Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Naslov predavanja bio je ‘Mozak, svemir, umjetna inteligencija i ostale nevjerojatne stvari’.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Opasnosti iza ekrana: Lekcije o zamkama virtualnog svijeta i sigurnosti na internetu Mihaele Trbojević i Dore Fabrični, na polici SF-a & Fantasyja Knjiga tisuću vrata Gareth Brown, na odjelu beletristike roman Rashe Khayat Ne vraćam se, a na stručno-znanstvenom odjelu Matematika: Od drevnog do suvremenog svijeta Jamesa Leesa i Johna Farndonsa.



Na današnji datum rođeni su Woldemar Voigt, Wilhelm Ostwald i Keanu Reeves, odigrala se bitka kod Akcija, završio je Treći križarski rat, zbio se veliki požar u Londonu, počela je pobuna seljaka u Velikome Grđevcu protiv vlasti Kraljevine SHS, kapitulirao je Japan, Blanka Vlašić postala je svjetska prvakinja, izgorjela je skoro cjelokupna zbirka Brazilskog nacionalnog muzeja u Rio de Janeiru, osnovana je mikrodržava Sealand. Umrli su Henri Rousseau, Pierre de Coubertin, Ho Ši Min, John Ronald Reuel Tolkien, Andrija Maurović i Barbara McClintock.



U Vijestima Krugova govorimo o Ribarskoj zbirci u Vrboskoj, o festivalu u Benkovcu, najavljujemo Večeri udaraljkaša u Križevcima i izložbu u Galeriji K2 u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo uspješni let Starshipa, istraživanje međuzvjezdanog kometa, novosti s Marsa i najavljujemo promatranje potpune pomrčine Mjeseca 7. rujna.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Georga Böhma, Laurinda Almeide, Horacea Silvera, Franje Krežme, Williama Waltona, Lady Gage, Gabi Novak, Mikisa Teodorakisa i grupe Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1516 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 2. rujna lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/