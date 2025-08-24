Danas rade ove trgovine

Danas, u nedjelju 24. kolovoza, u Križevcima je do 13 sati otvorena trgovina PPK u Markovićevoj ulici. U gradu rade i Robin marketi, i to u Bjelovarskoj, Koruškoj i na željezničkom kolodvoru. Njihove trgovine za kupce su danas otvorene u Bukovju, Donjoj Glogovnici, Kalniku, Velikom Ravnu, Kominu, Svetom Petru Orehovcu, Tremi Grubiševo, Cirkveni i Zrinskom Topolovcu.

