Križevački atletičari osvojili medalje na veteranskom prvenstvu Balkana

Članovi Atletskog kluba Križevci natjecali su se na atletskom prvenstvu Balkana za veterane proteklog vikenda u Varaždinu i bili su vrlo uspješni – pokupili su brojne zlatne i srebrne medalje! U utrci na 100 metara Antonija Ščetarić Hrg osvojila je srebro u kategoriji W35, a Dijana Mijač Dretar srebro u kategoriji W45. Gordana Pintarić bila je šesta u kategoriji W40. U utrci na 100 metara natjecao se i Matija Ceković, no pao je na startu.

Antonija i Gordana trčale su i utrke na 200 metra, u svojim kategorijama su se plasirale na četvrto i sedmo mjesto, dok je u istoj disciplini Matija bio četvrti. Renata Smojver bila je peta u utrci na 400 metara.

Križevački veterani nastupili su i u raznim kombinacijama u više štafeta. Veteranke su u četiri različite štafete 4×100 metara, svaka u svojoj dobnoj kategoriji, osvojile četiri medalje. U W35 zlatnu medalju osvojila je Antonija Ščetarić Hrg, u W40 je srebrno osvojila štafeta s Gordanom Pintarić, zlato je osvojila Dijana Mijač Dretar sa štafetom u kategoriji W45, a srebro Renata Smojver u W55.

Antonija i Matija osvojili su srebrne medalje u mješovitim štafetama (dva muškarca i dvije žene) u disciplini 4×100, dok je Renata osvojila zlatnu medalju u balkanskoj štafeti (800 – 400 – 200 – 100) u kojoj je trčala dionicu od 400 metara. Trener našim atletskim veteranima je Alen Pavliček.