U županijskom Zavodu za javno zdravstvo počelo testiranje PCR dijagnostikom, uskoro na raspolaganju i brzi antigenski testovi

Na konferenciji za medije nakon koordinacije županijskog Stožera civilne zaštite, ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla istaknula je kako su zadovoljeni svi uvjeti za PCR dijagnostiku u Zavodu. Zajedničkim naporima županijskog Zavoda i Županije od danas je takvo testiranje na raspolaganju.

„Obzirom na porast broja obrisa naših pacijenata, nećemo danas moći sve testirati, ali će u kratkom roku to biti moguće za sve naše sugrađane, sukladno kriterijima testiranja. Naravno, to nije poziv da se svi jave na testiranje nego je potrebno primijeniti stručno određivanje kriterija i profesionalna trijaža od strane liječnika, primarne prakse i epidemiologa. Nadam se da će nam do kraja tjedna biti na raspolaganju i brzi antigenski testovi koji će nam svakako pomoći u ovom trenutku jer sve više naših sugrađana koji pokazuju određene smetnje.“, poručila je ravnateljica Vadla te napomenula kako su brzi antigenski testovi namijenjeni samo osobama koje imaju simptome, dok se PCR dijagnostika može primjenjivati i kod asimptomatskih bolesnika zbog svoje sofisticirane metode. Cilj je brzim antigenskim testovima obuhvatiti one koji zbilja imaju simptome i ugroženi su i koji najviše šire zarazu.

Ravnateljica je također istaknula kako su serološka testiranja, što je uz PCR dijagnostiku i brze antigenske testove treći tip testiranja, u primjeni nekoliko mjeseci, a na području županije napravljeno ih je 700, na vlastiti zahtjev građana. Iz tog uzorka od 700 građana, vidjelo je da ih je 15% bilo u kontaktu s koronavirusom, a da nisu bili prethodno testirani i prepoznati, u smislu da su imali blage smetnje ili bili asimptomatski.

Zaključno, ravnateljica Vadla je istaknula. „Na raspolaganju će nam biti tri načina testiranja i vjerujem da će naši zdravstveni radnici znati za svakog pacijenta odabrati koji je optimalan način testiranja, kako bi sustav mogao najbolje, najefikasnije i najracionalnije funkcionirati.“