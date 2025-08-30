Udruga K.V.A.R.K. jedan od dobitnika na natječaju AJMO!

Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) ovih je dana objavio rezultate natječaja druge sezone projekta AJMO!. Već drugu godinu, ovim se natječajem financiraju koncertne aktivnosti u organizaciji udruga iz raznih gradova – čime se nastoji koncertnu scenu aktivirati i u manjim sredinama, odnosno decentralizirati od urbanih središta.

Ove je godine za 15 dobitnika osigurano po 10.000 eura. Dobitnici su Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Artevista – udruga za kulturu i umjetnost (Sisak), Centar urbane kulture Regenerator (Zabok), Centar za kulturu i obrazovanje Pazin, Centar za mlade Čakovec, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, K.V.A.R.K. – Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture (Križevci), KUM 2 – Korčulanska udruga mladih 2, Labin Art Express, Pirkotova Lula (Komiža), retroPERSPEKTIVA (Vinkovci), Sinjski kulturni urbani pokret, udruga Sunčani put (Kutina), udruga Kolektiv 4B (Šibenik), Udruga Vlajter-Ego Benkovac.

Prošle je godine u sklopu projekta AJMO!, K.V.A.R.K. u Klub kulture doveo izvođače poput FNC Diverzant, Debeli Precjednik, Kawasaki 3P, Banana zvuk… Vjerujemo kako će nas i ove koncertne sezone počastiti kvalitetnim koncertima. Kao što smo već pisali u osvrtu Kawasaki – uvijek dobar 3P, tek se uz ovakvu potporu može ostvariti puni potencijal Kluba u kojem su nekoć nastupali Dubioza kolektiv, Atheist rap, KUD Idijoti, Edo Maajka, Andrew Weatherall, Let 3 i mnogi drugi.

Vidimo se u prvim redovima, u još jednoj koncertnoj sezoni. AJMO! u Klub kulture.