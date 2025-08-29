Večeras opera – solo pjevači na pozornici Hrvatskoga doma

Mladi pjevački talenti, polaznici Međunarodnog ljetnog studija opere (International Summer Opera Studio) nastupit će večeras u velikoj dvorani Hrvatskoga doma na završnom koncertu nakon višednevnih radionica i rada s mentorima. Riječ je o programu koji je prošle godine pokrenula križevačka sopranistica i profesorica solo pjevanja Ana Majdak Fak, nakon što je u Križevcima organizirala nekoliko kraćih seminara za mlade operne pjevače, učenike i studente.

“Ovaj međunarodni projekt okuplja mlade talente i afirmirane umjetnike, pružajući publici i medijima jedinstvenu priliku da zavire u svijet operne umjetnosti – od procesa učenja do vrhunskih koncertnih izvedbi“, objašnjava profesorica Majdak Fak.

Redoviti predavač na njima je talijanski dirigent Alessandro Cadario, koji je s pjevačima radio i ove godine u našoj Glazbenoj školi Alberta Štrige, zajedno s mezzosopranisticom Dianom Haller i pijanistom Filipom Fakom. Već redovita polaznica tih radionica je Križevčanka Lana Tinodi.

“Moja suradnja s maestrom Alessandrom započela je 2023. kada je prvi put došao u Križevce kao mentor ondašnjeg Musica Masterclassa, a sad sam ponovo doživjela tu visoku razinu profesionalne i kvalitetne poduke i savjeta, baš kao i od profesorice Diane Haller, velike mezzosopranistice. Ovaj Masterclass je za sve nas bilo iskustvo novih perspektiva, otvorile su nam se nove panorame unutar naših vokalnih sposobnosti koje su samo čekale trenutak da izađu na vidjelo. To su s nama mo. Cadario, prof. Diana i prof. Filip svojim vrhunskim znanjem uspjeli. Zato osjećam beskrajnu zahvalnost i zadovoljstvo te pozivam građane u što većem broju na večerašnji koncert“, poručila je Lana.

Večeras će zajedno nastupiti profesionalni operni pjevači s polaznicima ljetnog studija pa će publika čuti sopranistice Tanju Ruždjak, Maju Sremec, Lanu Tinodi i Anu Majdak Fak, kontratenora Chun-Kai Hsua i tenora Henryja Nyatshanea.

International Summer Opera Studio, održavao se od 23. do 29. kolovoza u prostorima Hrvatskog doma i Glazbene škole Alberta Štrige u suradnji s Glazbenom školom Alberta Štriga i Pučkim otvorenim učilištem Križevci. Program uključuje radionice operne interpretacije i vokalne tehnike na kojima su pjevači radili svakodnevno od 10 do 15 sati. Vrhunac programa je večerašnji koncert profesionalnih opernih pjevača u velikoj dvorani Hrvatskoga doma u 20 sati. Ulazak je slobodan.