[FOTO] Od jeseni nastava u obnovljenoj gimnazijskoj zgradi, od sljedeće godine u jednoj smjeni

Veliko (g)radilište u i oko zgrade Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga obišli su danas župan Tomislav Golubić sa suradnicima i izvođači radova iz tvrtke Radnik i – iako se trenutačno radi u skoro svim učenicama, kabinetima, hodnicima i svlačionicama – radovi u postojećoj školskoj zgradi trebali bi završiti kroz desetak dana, prije nego se učenici vrate u školske klupe. Župan Golubić obišao je svaku učionicu, imao je dosta pitanja za izvođače radova. S napravljenim je, rekao je, zasad zadovoljan – radovi idu po planu i onako kako je zamišljeno projektom.

Naime, ovo je dosad najveće ulaganje u gimnazijsku zgradu i, osim izgradnje novog krila, obuhvaća kompletnu rekonstrukciju sadašnje zgrade – nove instalacije i sustav grijanja te fotonaponske elektrane, tako da će škola biti visokog energetskog razreda. Radovi se na staroj zgradi izvode od kraja nastave u lipnju, tijekom školskih praznika kako bi se učenici od 8. rujna mogli neometano pratiti nastavu.

“Postojeći prostor se modernizira, idemo s led rasvjetom u cijeloj zgradi pa ćemo trošiti manje energije, a novi sustav omogućit će ventilaciju, grijanje i hlađenje u svim prostorima. Nadamo se da će od sljedeće školske godine 2026./27. djeca doći u nove, moderne prostore i da ćemo u križevačka gimnaziji imati nastavu u jednoj smjeni“, rekao je Golubić. Od gimnazija u našoj županiji, jedino koprivnička ima svu nastavu organiziranu u jednoj smjeni. Našoj školi, do izgradnje novog krila i novih učionica, za takvu nastavu nedostaje prostora.

Budući da projekt obuhvaća i obnovu stare zgrade, ona je trenutačno prioritet. Rade se nove strojarske i elektroinstalacije, a onda će se izvođači usredotočiti na izgradnju novog krila. “Cilj nam je osposobiti školu za početak nastave, nakon toga selimo se na novo krilo zgrade koje bi do zime trebali staviti pod krov, a do lipnja i završiti kako bi se prostor mogao namjestiti“, objasnio je Mario Biljan iz Radnika.

Upravo se, potvrdio je župan, razgovara s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih i definira se model za opremanje novih prostora koji se tek grade uz staru zgradu, gdje će biti tri učionice i tri kabineta, sanitarni čvorovi i spremište. “Imamo neke želje koje su možda i iznad onoga što Ministarstvo propisuje, svakako ćemo tu stavku uvrstiti u proračun za sljedeću godinu“, potvrdio je župan Golubić.

Ravnatelj Gimnazije Ivan Peklić kaže da je dosad obavljeno puno, pogotovo s obzirom na činjenicu da su se i u hodu pojavljivali problemi koje je trebalo rješavati. Nada se da će osposobiti zgradu do 8. rujna i početka nastave. “Ovo će biti malo izazovna školska godina, ali to je jedini način da se poboljša kvaliteta nastave. Kruna svega bit će dogradnja zgrade i prelazak na jednosmjensku nastavu“, zaključio je Peklić.

Vrijednost radova je 2.8 milijuna eura, od čega je 1.8 milijuna Županija kao osnivač škole dobila bespovratno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a milijun eura je osigurano iz županijskog proračuna. Uređuju se i vanjska sportska igrališta koja bi trebala biti završena u listopadu.