Trap festival idući vikend u Koprivnici

Nešto više od mjesec dana nakon 14. RockLive Festivala, koji je u koprivničkom Kampusu okupio ljubitelje rokenrola i srodnih žanrova, isti organizatori najavljuju drugi po redu Panic Room Festival. Radi se o festivalu trap glazbe koji u Koprivnicu dovodi neke od najboljih trap izvođača s naših prostora.

Ove će godine publiku zabavljati Ružno pače, Krešo Bengalka, Podočnjaci, Yung Bude, Sjena, Swana te Špiro&Tej. Festival će se održati 30. kolovoza u Kampusu, a satnica će biti objavljena u narednom tjednu.

Iako trap glazba često dolazi u direktan sukob ili barem neslaganje s žanrovima poput rocka ili punka, posebice kada uzmemo u obzir da su neki otišli toliko daleko da trap predstavljaju kao novi punk, moramo podjele staviti na stranu. Nekad je potrebno poslušati što vole mladi, možda baš tada prepoznamo zašto to vole.

Ulaznice je moguće kupiti na poveznici: Panic Room Ulaznice.