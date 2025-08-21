Novi Savjet mladih izabrao Klaru Grahovar za predsjednicu

Novi saziv Savjeta mladih Grada Križevaca konstituiran je jučer, 20. kolovoza, u gradskoj vijećnici na svojoj prvoj sjednici. Novoizabrani članovi Savjeta među sobom su jednoglasno za predsjednicu izabrali Klaru Grahovar te Evu Ratković za zamjenicu.

Sjednicu je do izbora novog predsjednika vodio, sukladno Zakonu o savjetima mladih, predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak. Čestitao je novim članovima na izboru u svoje i u ime gradonačelnika Tomislava Katanovića, upoznao ih sa zakonskim odredbama i djelokrugom rada Savjeta mladih te ponudio suradnju.



Uz izabranu predsjednicu i njezinu zamjenicu, saziv Savjeta mladih Grada Križevaca čine još Martin Topljak, Leona Iva Buzina, Antea Podgorski – Blažak, Valentina Matijević i Dino-Luka Budinski.

Mandat im traje do isteka mandata predstavničkog tijela koje ih je izabralo, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih lokalnih izbora, koji se održavaju svake četiri godine, ili do dana stupanja na snagu odluke o raspuštanju predstavničkog tijela, sukladno važećim zakonskim propisima. Članovi su najavili kako će u svom četverogodišnjem mandatu djelovati u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i poticati ih na sudjelovanje u odlučivanju o temama od interesa za mlade.