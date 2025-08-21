Četvrtak na zvjezdarnici: Saturn, Andromeda, Albireo, Sunce

Poznatu križevačku zvjezdarnicu posjećuju i poznate osobe (foto Sergej Novosel, 19. svibnja 2024.)

Zbog neizvjesnih vremenskih prilika, to jest velike mogućnosti oblačnog neba, upitno je hoćemo li uspjeti ostvariti plan i program naveden u ovom članku, pa moramo biti spremni na to da će dobar dio plana ili čak i sve navedeno ostati samo “na papiru”. Dakle:



Svakoga četvrtka stručna ekipa križevačke zvjezdarnice dočekuje nenajavljene posjetitelje koje zanima svemir, u dva termina: od 17 do 18 sati, kada je na programu promatranje Sunca i od 21 sat i 30 minuta do kada ima posjetitelja zainteresiranih za večernje i noćno nebo. Na Suncu je trenutno samo jedna veća pjega i nekoliko manjih, jedva vidljivih, a večernje i noćno nebo ukrašavaju mnogobrojni objekti koji se zbog svog manjeg sjaja danju ne mogu vidjeti.



Mjesec je prividno blizu Sunca, za dva dana bit će u fazi mlađaka, pa ga ne možemo promatrati. Na početku smo povoljnog razdoblja za promatranje Saturna u večernjim satima. Saturn je ove godine u odnosu na Zemlju u položaju u kojem ga možemo vidjeti tek svakih četrnaest do petnaest godina: vidimo ga “iz profila” pa je prsten izuzetno tanak, jedva vidljiv.



Prividno dosta blizu njemu je Neptun. I to su jedini planeti koje možemo vidjeti prije ponoći. Venera i Jupiter koje možemo vidjeti tek prije svitanja prilično su se “razdvojili” u odnosu na njihovu “bliskost” prije desetak dana. Među objektima dalekog svemira za promatranje su atraktivni galaksija Andromeda, kuglasti skup zvijezda u zviježđu Herkula, prstenasta maglica u zviježđu Liri i dvojna zvijezda Albireo u glavi Labuda. Tu je i kuglasti skup M5 u glavi Zmije, a ako nam svjetlosno onečišćenje na južnom horizontu dopusti, možemo pronaći i nekoliko zanimljivih objekata u zviježđu Strijelca.



U nadi da nas oblaci neće onemogućiti u našim planovima, vidimo se na zvjezdarnici u četvrtak, 21. kolovoza, prvo od 17 do 18 sati na promatranju Sunca, a promatranje večernjeg neba počinje u 21 sat i 30 minuta i traje sve dok bude zainteresiranih.



Mala napomena vezana uz priloženu fotografiju: ako nas posjetitelj s fotografije opet jednom posjeti na našoj zvjezdarnici, a obećao je da bude, postavit ćemo mu pitanje može li nam u roku od dvije minute nabrojiti bar sto zvijezda koje se mogu vidjeti s križevačke zvjezdarnice. Nijedno ime ne smije ponoviti, a Sunce se ne računa jer bi pitanje bilo prelagano. Kao pomoć i podsjetnik, za vrijeme odgovaranja dopustit ćemo mu gledanje u nebo.