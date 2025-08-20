Četiri mlade pjevačice večeras nastupaju na Strossu

Mihaela, Tonka, Mia i Mirna već tri dana pohađaju radionice disanja i tehničkih vježbi pjevanja na Ljetnoj školi pjevanja koju prvi put organizira Glazbena škole Alberta Štrige, a vodi prof. Ana Majdak Fak. Uz stručno vodstvo profesorice Ane, djevojčice imaju i individualne satove na kojima uče pravilnu vokalnu tehniku i kako ispravno pjevati uz mikrofon.

“Zabavno je jer volimo pjevati, a profesorica je super, puno nas je naučila“, rekle su nam Mirna, Mihaela i Tonka, za vrijeme kad je Mia uvježbavala svoju pjesmu. Naime, cure su same izabrale pjesme koje su sad prvi put pjevale uz matricu i mikrofon. Dvije od njih već idu u Glazbenu školu, uživaju pjevati, ali nikad još nisu nastupale same pred publikom i još uz razglas. Tremu, kažu nam, ipak nemaju i jedva čekaju otpjevati pjesme koje će uvježbati na ovoj trodnevnoj školi.

“Slobodno pusti glas, intonacija ti je čista i točna si. Svima nam je čudno slušati svoj glas s mikrofona, ne trebaš brinuti zbog toga, lijepo zvuči“, savjetovala je i ohrabrila profesorica Miju, inače učenicu križevačke Glazbene škole.

Curama je jučer na probi išlo sjajno, ali nije to sve baš ni jednostavno. Treba misliti na riječi, pravilno disati i izgovarati, kretati se i uz sve to još biti opuštena i po mogućnosti se nasmijati. Što su naučile u samo tri dana, Mirna, Mihaela, Tonka i Mia pokazat će večeras, u srijedu 20. kolovoza, na javnoj završnoj izvedbi u 19 sati u paviljonu na Trgu J. J. Strossmayera.