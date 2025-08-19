Vozač mopeda teško ozlijeđen u prometnoj nesreći

Teške tjelesne ozlijede zadobio je 21-godišnjak u prometnoj nesreći jučer popodne u Ulici Franje Markovića u Križevcima i hitna helikopterska medicinska služba prevezla ga je u Kliničku bolnicu Dubrava, priopćila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Stradali mladić vozio je moped, a nesreća se dogodila oko 17:40 kad vozač osobnog automobila križevačke registarske oznake, također 21-godišnjak, prilikom skretanja ulijevo na kolni ulaz nije propustio moped križevačke registarske oznake iz suprotnog smjera. Vozila su se sudarila, vozač mopeda je pao na kolnik i zadobio je teške tjelesne ozljede te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava.



“Vozač osobnog automobila nije bio pod utjecajem alkohola te u je u Domu zdravlja Križevci vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. Također uzroci krvi i urina izuzeti su i vozaču mopeda u KB Dubrava“, priopćila je policija.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.