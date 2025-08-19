Otvorene prijave za ljetnu školu o svemiru na križevačkoj zvjezdarnici

Messierovi objekti s križevačke zvjezdarnice (neobrađene fotografije s teleskopa)

Nakon kupanja i ljetne pauze, a prije nego učenici zasjednu u školske klupe, Astronomsko društvo Perzeidi pripremilo je dva ljetna obrazovna programa u sklopu projekta COSMIC. “O Svemiru kroz priču i sliku” prva je ljetna škola kojoj je cilj u intenzivnijem tempu kroz tjedan dana polaznike upoznati s osnovama najstarije prirodne znanosti – astronomije, i to kroz priču – niz predavanja od znanstvenika i stručnjaka – te kroz sliku, odnosno pogled na noćno nebo s križevačke zvjezdarnice. Naglasak ovog ovogodišnje ljetne škole astronomije bit će na astrofotografiji kao metodi kojom sudionici mogu uhvatiti slike nebeskih fenomena te tako otkriti novu dimenziju istraživanja Svemira. Program je namijenjen višim razredima osnovne škole i srednjoškolcima, ali dobrodošli su i oni stariji zainteresirani za ovu tematiku.

Ova ljetna škola traje pet dana idući tjedan, od 25. do 29. kolovoza, od ponedjeljka do petka, svake večeri od 18 do 20 sati, a nakon toga, ovisno o vremenskim prilikama od 21 sat planirana su i promatranja noćnog neba. Prvi dan Ratko Matić upoznaje polaznike sa snalaženjem na noćnom nebu, drugi dan Andrej Dundović će napraviti uvod u astrofotografiju i proći kroz objekte koje možemo opažati i fotografirati. Treći i četvrti dan će Ivan Radiček, Ivan Ivanović i Andrej Dundović na praktičan način predstaviti alate koji se koriste za opažanje neba te za astrofotografiju, kao što su principi rada tehnologije prikupljanja i obrade fotografije. Posljednji dan će Petar Pavlović dati komplementarni pristup te će uvesti polaznike u priču o zvjezdanom nebu kroz simbole i mitove.

Zbog ograničenog broja polaznika, obavezne su prijave na ovu ljetnu školu i to sljedeći upute na web stranicama projekta cosmic.kozmoloski-centar.hr.

Druga ljetna škola bavit će se tehnologijom i virtualnom stvarnošću, ali tematski i dalje vezana za svemir te će počet tjedan dana iza, od 1. do 5. rujna. Prijave za nju bit će otvorene uskoro te će biti objavljen detaljan program.

Ove ljetne škole organiziraju se u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr.