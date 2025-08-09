Križevački likovnjaci u vrhu kulturnog amaterizma Hrvatske

Četvero članova Križevačkog likovnog kruga sudjelovat će na 41. Susretu likovnih stvaralaca i pratećoj izložbi, odlučilo je to stručno povjerenstvo koje je izabralo najuspješnije radove prijavljene na Likovni natječaj Hrvatskog sabora kulture za 2025. Na natječaj pristiglo je čak 408 radova – 377 iz 33 likovne udruge te 31 rad samostalnih autora.

Umjetnička selekcija povjerena je ovogodišnjem stručnom žiriju koje su činili povjesničarka umjetnosti i nezavisna kustosica Sonja Švec Španjol i slikar Zoran Homen. Njihovim odabirom oblikovan je ovogodišnji postav izložbe 41. Susreta likovnih stvaralaca, a odabrani su i dobitnici nagrada i pohvala Hrvatskog sabora kulture.

Izložba 41. Susreta likovnih stvaralaca bit će postavljena u galerijskom prostoru Muzeja Moslavine u Kutini od 6. studenoga do 3. prosinca 2025., a između ostalih odabrani su i radovi 18 autora iz Koprivničko-križevačke županije. Svoje radove izložit će četvero članova Križevačkog likovnog kruga i to Marija Arki, Emina Đurec Žličar, Kristina Kirin i Franjo Kučko.