U tijeku upisi na likovni tečaj u POU Križevci

Pučko otvoreno učilište Križevci najavljuje održavanje likovne škole, odnosno tečaja slikarskih tehnika. Upisi na tečaj su u tijeku, za dodatne informacije potrebno je kontaktirati POU Križevci na mail adresu suradnik@pou-krizevci.hr ili broj mobitelja 0994904590.

Ako ste oduvijek htjeli naučiti slikati ili već imate iskustva, ali vam nedostaje stručno vodstvo, ne čekajte ni časa. Pod stručnim okom našeg majstora hiperrealizma Zorana Homena razvijat ćete svoju kreativnost i izgraditi prepoznatljiv slikarski stil. Poručili su organizatori iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Tečaj je namijenjen odraslim osobama i provodi se u dvije grupe – početna i napredna. Broj polaznika je ograničen, a prijave traju do 21. 11. (ili do popunjavanja svih mjesta). Planirani početak je 24. 11. (početna grupa) i 25. 11. (napredna grupa), trajanje tečaja je 48 sati. Cijena je 150 eura (jednokratno ili na tri rate). Termin održavanja tečaja je ponedjeljkom (za početnu grupu) i utorkom (za naprednu grupu) od 19 sati.