Superjunaci su se vratili u kino

Večeras, u petak 8. kolovoza, na repertoaru Kina Križevci u 20 sati je novi Superman, film o junaku koji se prvi put pojavio u stripu još 1938. i o njemu je snimljeno više filmova, posljednji 2013. Naslovna uloga superjunaka Clarka Kenta pripala je Davidu Corenswetu (glumio u serijama The Politician i Hollywood), dok je glavna ženska uloga Lois Lane ovoga puta povjerena Rachel Brosnahan. Lexa Luthora, poznatog negativca, glumi Nicholas Hoult, a redatelj i scenarist filma je James Gunn.

Ovo nije nova priča o Supermanovu porijeklu, ovaj put glavnog lika pronalazimo u Metropolisu nakon što je već napustio gradić Smallville gdje su ga odgojili Kentovi, te je stekao poznanstva u novinarskom i superherojskom svijetu.

U subotu u večernjem terminu od 20 sati prikazuje se Marvelova nova Fantastična četvorka: Prvi koraci (The Fantastic Four: First Steps), još jedna verzija filmske priče o stripovskim superjunacima. Radnja filma smještena je u futuristički svijet nadahnut 1960-ima, gdje se Marvelova Prva obitelj mora suočiti s dosad najvećim izazovom. Dok pokušavaju održati ravnotežu između herojskih zadataka i obiteljskih veza, moraju obraniti Zemlju od zastrašujućeg svemirskog božanstva Galactusa (Ralph Ineson) i njegove tajanstvene Silver Surfer (Julia Garner). No, kao da prijetnja uništenja cijelog planeta nije dovoljna, situacija postaje još osobnija.

Fantastičnu četvorku “stvorili” su Stan Lee i Jack Kirby još 1961. i bili su superherojski tim koji je pokrenuo Marvelovu eru stripova. Tijekom godina u timu je bilo raznih likova, ali Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm i Ben Grimm glavni su članovi obitelji. Njih četvero svoje moći su dobili tijekom eksperimentalnog svemirskog leta u kojem su bili izloženi kozmičkim zrakama, što im je dalo nadljudske moći i sposobnosti.

U filmu redatelja Matta Shakmana u glavnim ulogama su Pedro Pascal kao Reed Richards (Mister Fantastic), Vanessa Kirby kao Sue Storm (Invisible Woman), Joseph Quinn kao Johnnyj Stora (Human Torch) i Ebon Moss-Bachrach kao Ben Grimm (Thing).