Četvrtak na zvjezdarnici: Mjesec u prvom planu

Mjesec s križevačke zvjezdarnice. Sličan će biti ovoga četvrtka. (foto Andrej Dundović)

Otprilike svaki četvrti četvrtak idealan je za promatranje Mjeseca. Takav četvrtak je baš danas. Mjesec će sutra, 1. kolovoza, biti u prvoj četvrti, što znači da će danas u vrijeme kada počne večernje promatranje neba, u 21 sat i 30 minuta, biti na jugozapadnom dijelu neba, u blizini Spice, najsjajnije zvijezde u Djevici. S promatranjem Mjeseca treba početi odmah, jer zalazi već oko 23 sata. Sada je Mjesec u vrlo pogodnoj fazi za opažanje raznolikog reljefa na njegovoj površini koja obiluje kraterima, a oni će biti izraženi zbog igre svjetla i sjene, zahvaljujući kutu pod kojim na površinu Mjeseca padaju Sunčeve zrake u toj fazi Mjeseca. Tko želi vidjeti Mjesec kao da se na njega spušta kapsulom Apollo, ovaj je četvrtak jedan od najboljih za to iskustvo.



Što se tiče planeta, Mars će biti nisko na zapadnom obzoru pa se ne može promatrati, a Saturn očekujemo tek oko 23 sata na istočnom nebu. Neptun je prividno blizu njega. Ostali vidljivi planeti izlaze tek dugo poslije ponoći.



Galaksija Andromeda prije ponoći je nisko na sjeveroistočnom obzoru pa se još uvijek teško zapaža. Od ostalih zanimljivih objekata dalekog svemira i dalje se kao i nekoliko prošlih četvrtaka mogu promatrati kuglasti skup zvijezda u zviježđu Herkula, prstenasta maglica u zviježđu Liri i dvojna zvijezda Albireo u glavi Labuda. Tu je i kuglasti skup M5 u glavi Zmije a ako nam svjetlosno onečišćenje na južnom horizontu dopusti, možemo pronaći i nekoliko zanimljivih objekata u zviježđu Strijelca.



Možda nebom prođe i poneki meteor iz “obitelji” Perzeida, a Međunarodna svemirska postaja neće prolaziti našim večernjim nebom sve do 8. rujna. Treba nam još samo vedro nebo, pa se vidimo na zvjezdarnici, u četvrtak, 31. srpnja, prvo od 17 do 18 sati na već ustaljenom promatranju Sunca na kojem se trenutno ne uočavaju veće pjege, a promatranje večernjeg neba počinje od 21 sat i 30 minuta i traje sve dok bude zainteresiranih.