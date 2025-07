Zabavna timska igra u našoj knjižnici – tema je Harry Potter

Gradska knjižnica “Franjo Marković” prvi put organizira “escape room”, igru u kojoj je cilj pronaći izlaz iz “zaključane sobe” unutar zadanog vremenskog ograničenja, a tema će biti Harry Potter i magična stvorenja u Hogwartsu. Timovi rješavanjem logičkih zagonetki i otkrivanjem tragova slijede priču kako bi razotkrili misterij. Svaka zagonetka korak je bliže “konačnom bijegu”, izlasku iz sobe, odnosno završetku igre.

U križevačkoj knjižnici igrat će se u prostoru Odjela za odrasle, u subotu, 2. kolovoza od 10 do 15:30, po grupama (svaka ekipa imat će na raspolaganju za igru jedan puni sat).





U igri mogu sudjelovati četiri ekipe i to u terminima od 10 do 11, od 11.30 do 12.30, od 13 do 14 i od 14.30 do 15.30. Igra je namijenjena za djecu od 10 godina nadalje, za mlade i odrasle; za obitelji sa školskom djecom.

“Prijaviti se može individualno ili grupno. Grupe igrača moraju imati najmanje 3, a najviše 5 članova. Ekipa koja se prijavljuje kao grupa, mora imati najmanje 3, a najviše 5 igrača. Mogu se prijaviti i obitelji sa školskom djecom – ako dolaze s roditeljima, djeca mogu biti i mlađa od 10 godina, ali obavezno školskog uzrasta. Od individualno prijavljenih igrača, prijavi li ih se najmanje troje, formirat će se jedna ekipa s najviše pet igrača“, objašnjavaju iz križevačke knjižnice.

Igra je tematska i svi zadaci u igri povezani su sa svijetom Harryja Pottera pa je za njihovo rješavanje potrebno poznavati knjige i filmove o njemu. Broj polaznika je ograničen, a prijave se primaju do srijede, 30. 7. 2025. ili do popunjenja mjesta u ekipama preko OBRASCA ZA PRIJAVU.

Svaka prijavljena ekipa ili pojedini prijavljeni polaznik nakon primitka online prijave bit će obaviješteni e-mailom iz Knjižnice je li im prijava prihvaćena i ako jest, u koji termin za igru trebaju doći. Igrači koji prijavljuju samo sebe osobno, u ovom upitniku ispunjavaju samo prva dva pitanja. Treće i četvrto pitanje odnose se samo na ekipe ili obitelji koje se prijavljuju.

Gradska knjižnica “Franjo Marković” ovu sobu za bijeg organizira u suradnji s kolegicom iz koprivničke knjižnice.