Katanović: U gradskom proračunu je manjak od 5 milijuna eura

U gradskom proračunu je manjak od 5 milijuna eura, potvrdio je to danas gradonačelnik Tomislav Katanović na konferenciji za medije uoči 3. sjednica Gradskoga vijeća, najavljene za sutra. Na dnevnome redu su 24 točke, a najvažnija je donošenje rebalansa proračuna za ovu godinu. Bivša vlast pripremila je pravi predizborni proračun, rekao je gradonačelnik, s nerealno velikim stavkama i rashoda i prihoda. Toga je sadašnja vlast bila svjesna i prije izbora, ali ono što prije izbora nije bilo moguće znati je koliko je od tih rashoda već potpisano i koliko ugovora nije moguće raskinuti.

“Kad smo skinuli rashode koji nisu ugovoreni do kraja godine i kad smo skinuli prihode na nekakvu realnu razinu, ostaje manjak u gradskome proračunu otprilike 5 milijuna eura. Na taj manjak još nešto malo može utjecati da se nešto drastično poveća na prihodovnoj strani ili da se nešto od ugovorenih projekata ne uspije realizirati, ali konačno je da je ovaj rebalans napravljen na realnim osnovama“, rekao je gradonačelnik.

Primjerice, prihod od poreza na dohodak je Grad Križevci lani realizirao s 10 i pol milijuna eura, a ove godine je ta stavka planirana 16 milijuna, dok se prema prihodima u prvoj polovici godine već vidi da je planiran preveliki iznos i da se do kraja godine može očekivati oko 12 milijuna. Također, planiran je prihod od prodaje gradske imovine u iznosu od tri milijuna eura, a ne postoje osnove da se on i ostvari do kraja godine, dodao je. Sve što nije ugovoreno i što ne stvara penale za Grad, odgođeno je za sljedeću godinu.

“Taj financijski manjak morat ćemo djelomično sanirati do kraja ove godine, ali sigurno je da će se odraziti i na proračune u narednim godinama. Jedina mogućnost je kratkoročno zaduživanje za pokriće tog minusa“, objasnio je gradonačelnik Katanović.

Osim nepovoljne financijske situacije, kaže, novu su vlast dočekali i organizacijski problemi. Naime, Grad je bio bez pročelnika za financije, članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića dali su ostavke uoči donošenja upisnih lista, Gradski muzej nema ravnatelja, a ništa bolja situacija nije u gradskim firmama. U Komunalnom poduzeću je projiciran potencijalni minus do kraja godine od 350 tisuća eura, slična situacija u nešto manjem iznosu očekuje se i u Grad-komu.

“Ovom gradu potrebna je financijska stabilizacija i organizacijske promjene. U ovih mjesec dana smo se uvjerili u to“, rekao je Katanović i najavio detaljnu reviziju Grada i gradskih tvrtki. Na dinamiku realizacije uoči izbora najavljenih projekata i programa utjecat će činjenica da u gradskoj blagajni nedostaje pet milijuna eura, rekao je, no unatoč tome osnovnoškolci će od jeseni dobiti radne bilježnice za što je Grad pronašao sredstva.

Križevcima još uvijek nisu odobrena sredstva za nabavu električnih autobusa, kao ni za punionicu za njih za što je, uz autobusna stajališta, dosad potrošeno oko 1.6 milijuna eura. “Kolikogod taj projekt bio simpatičan, mislim da je Grad trebao imati neke druge prioritete u ovoj godini. Za taj iznos mogao se izgraditi manji vrtić”, poručio je Katanović. Osim rebalansa, na dnevnome redu treće sjednice gradskog predstavničkog tijela su financijski izvještaji gradskih poduzeća i ustanova, ali i razmatranje izvješća o radu bivšeg gradonačelnika u prošloj godini.