Zbog radova prespajanja vodoopskrbne mreže, u srijedu, 9. srpnja 2025. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, doći će do obustave isporuke vode u Potočkoj ulici, Kosovec, Ratarna od kućnog broja 9 do 39 neparni brojevi te naseljima Mali i Veliki Potočec te Široko Brezje.

Zbog radova prespajanja vodovodnih priključaka do obustave isporuke vode doći će u vremenu od 8:00 do 17:00 sati u Bjelovarskoj ulici i Donjem Cubincu, obavijestili su iz poduzeća Vodne usluge d.o.o.