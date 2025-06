Oproštajni party u Gradskoj kavani

Gradska kavana, KTC supermarket i Fitnes centar Body Fit idu na makeover. Supermarket će raditi do 14. lipnja, a kavana i fitnes centar do nedjelje 15. lipnja. Nakon toga se zatvaraju, ali prije nego što zasjaju u novom ruhu – vrijeme je za ludu oproštajku!

Zato vas pozivamo na SEE YOU SOON PARTY – jer ovakva PAUZA zaslužuje ples, piće i odličnu vibru!

Pripremili smo za vas DJ Krnju i koktele po samo 3.90 eura. Zgrabite svoj omiljeni napitak i nazdravimo zajedno u čast novim počecima!



Lokacija – terasa Gradske kavane Križevci, subota 14. lipnja od 19 sati

Ulaz slobodan – jedini dress code: dobra volja!

Nema suza, samo zabava! Vidimo se uskoro – još bolji, veći, ljepši i spremni za nove uspomene!

Kompletan Trgovački centar na Trgu sv. Florijana od sljedećeg tjedna ide u renoviranje – uredit će se nova veća trgovina i kavana, fitnes centar će se preseliti na kat zgrade, a otvorenje očekujemo u rano proljeće sljedeće godine.