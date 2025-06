Katanović podnio tužbu: Kešer pokušava destabilizirati legitimno izabranu gradsku vlast

Gradonačelnik Tomislav Katanović podnio je danas privatnu tužbu protiv Mladena Kešera zbog svih laži koje su izrečene tijekom izborne kampanje, kao i zbog nastavka takvih priča nakon izbora, izjavio je danas na konferenciji za medije. Mladen Kešer, kojeg je Katanović uvjerljivo pobijedio u utrci za funkciju gradonačelnika, i dalje na društvenoj mreži Facebook objavljuje optužbe na račun Katanovića, a sad ih je proširio i na vijećnika Ivana Majdaka koji bi, prema najavama, mogao biti novi predsjednik Gradskoga vijeća. Tužbu protiv Kešera podnio je ponukan zadnjom objavom u kojoj se spominju i Majdak i Katanović.

“Radi se o pokušaju destabilizacije legitimno izabrane gradske vlasti. To više zaista prelazi svaku granicu normalnog ponašanja. On kleveće, iznosi laži i optužuje gospodina Majdaka i mene da nešto prikrivamo i trgujemo utjecajem. To su jako ozbiljne klevete i ono što je sigurno, na to više neću šutjeti, već ću se pravno zaštititi“, rekao je Katanović. Njegova odvjetnica Monika Mihelić dodala je da je potpuno opravdano da gradonačelnik, s obzirom na funkciju koju obavlja, reagira na neutemeljene tvrdnje.

“Ne može netko hodati po cesti i govoriti za druge da su obiteljski nasilnici, da kradu novac iz proračuna i slično. Mi ćemo dokazati da su tvrdnje koje je Kešer iznio zaista neistinite“, rekla je odvjetnica. Insinuacije o obiteljskom nasilju imale su politički motiv jer više od 50 posto biračkog tijela čine žene i ova priča je stereotip koji se lako nekome “prišije”, iako nikad nitko nikakav dokaz nije iznio, niti može jer on ne postoji, poručio je Katanović.

“Moja privatna tužba ne mora zanimati građane, ali želimo poslati jasnu poruku da se standardi komunikacije u društvu moraju promijeniti i ne možemo mirno promatrati kako ti standardi padaju na najniže grane u zadnjih trideset godina“, rekao je Katanović. Predmet ove tužbe su Kešerove izjave da je Katanović podizao novac iz gradskog proračuna i zadržavao ga mjesecima, kao i izjave da je nasilnik. Sve su to neistine, kaže, i dodaje da ostaje dosljedan onome što je izjavio na tiskovnoj konferenciji prije izbora kad je bio primoran izvesti svoju obitelj na glavni gradski trg kako bih rekao istinu povodom vrlo ružnih laži i insinuacija koje su uključivale i njegovu obitelj.

“Najavio sam tad da ću svoju obitelj zaštititi svim pravnim sredstvima, a sad nakon ove zadnje objave moram zaštititi i funkciju koju obnašam proteklih desetak dana“, jasan je gradonačelnik.

Rezultati izbora nisu sporni, što je onda Kešerov motiv da ga i dalje pokušava diskreditirati, pitali smo Katanovića. “Motiv je jasan – pokušaj političke destabilizacije legitimno izabrane gradske vlasti. S druge strane, spreman je počiniti ozbiljno kazneno djelo pa i mene potiče na razmišljanje – koji je Kešerov motiv da radi takve stvari. To mora biti jako ozbiljan motiv“, uvjeren je Katanović.