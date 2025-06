Najavljena je prva sjednica novog Gradskog vijeća

Novi saziv Gradskog vijeća konstituirat će se u utorak 17. lipnja, priopćile su gradske službe, a sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, gdje su se i prije održavale sjednice križevačkog predstavničkog tijela. Prema Poslovniku, Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina vijećnika, a do izbora predsjednika predsjedavat će prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Najviše glasova dobila je lista novog gradonačelnika na kojoj je upravo on prvi izabrani član, no budući da zbog nove funkcije u izvršnoj vlasti niti on niti njegov zamjenik Ivica Švagelj (koji je drugi na listi) ne mogu biti gradski vijećnici, sjednicu bi do izbora predsjednika mogao voditi tek treći s liste, a to je Marko Vrbanec.

Za razliku od dosadašnjeg saziva u kojem je sjedilo 19 vijećnika, novo Gradsko vijeće imat će 15 članova jer je broj stanovnika Križevaca, prema popisu iz 2021., pao ispod 20 tisuća. Na početku prve sjednice izabrat će se mandatna komisija koja izvješćuje Gradsko vijeće o provedenim izborima, imenima izabranih vijećnika, podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost. Novi vijećnici potom će izabrati predsjednika i članove odbora za izbor i imenovanja te predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća. O imenima se već nagađa, no konačne odluke donijet će vijećnici javnim ili tajnim glasanjem. Osim tih točaka, Poslovnik daje pravo novoizabranom predsjedniku da dnevni red dopuni tijekom sjednice.

Svi vijećnici će položiti prisegu, a položit će je i gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika. Obvezat će se da će svoje dužnosti obavljati savjesno i odgovorno, držati se Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada.

U Gradsko vijeće je, prema rezultatima svibanjskih izbora i prema rasporedu na kandidacijskim listama, ušlo 15 muškaraca i trenutačno u ovom važnom gradskom tijelu nema niti jedne žene. To se dosad još nikad nije dogodilo i za očekivati je, da će barem kao zamjene, žene ipak sjediti u predstavničkom tijelu Križevaca i utjecati na donošenje odluka koje se tiču svih naših sugrađanki i sugrađana.