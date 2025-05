Prijave do nedjelje u podne za besplatni tečaj o umjetnoj inteligenciji

Križevačka udruga P.O.I.N.T. i CroAI – Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju pozivaju građane da se prijave na besplatni certificirani tečaj o umjetnoj inteligenciji u sklopu europske inicijative Google.org AI Opportunity Fund. Za pohađanje tečaja nije potrebno nikakvo tehničko predznanje, prijave se primaju putem poveznice sve do nedjelje, 1. lipnja u 12.00h. Više informacija na croai.org ili e-poštom na education@croai.org.

Tečaj u Križevcima treći je ciklus ove edukacije, koja se do sada održala u Zagrebu i Bjelovaru te izazvala velik interes, a počinje u ponedjeljak, 16. lipnja i održavat će se u sjedištu udruge P.O.I.N.T. u prostorijama Kozmološkog centra Križevci. Sva predavanja i materijali su na hrvatskom jeziku, a program se temelji na kurikulumu “Elements of AI for Business”.

Nastava će se odvijati u dvije skupine, jutarnja koja kreće u 10.00h i popodnevna koja kreće u 17.00h. Mjesta su ograničena pa tako za Križevce primaju samo 20 polaznika. Tečaj traje četiri tjedna i uključuje četiri praktične radionice – obavezno je prisustvovati na svima za stjecanje certifikata. Polaznici će naučiti osnove umjetne inteligencije, strojnog učenja i neuronskih mreža, raspravljat će o društvenim implikacijama UI-a te završiti program vlastitim eksperimentom koji prezentiraju na završnoj radionici.

Tečaj je namijenjen mladim tražiteljima posla, mladim osobama koje su nezaposlene i ne školuju se, maturantima i mladima sa strukovnom diplomom te mladima u potrazi za početnim pozicijama, također ženama koje se vraćaju na posao nakon dugog perioda nezaposlenosti ili odsutnosti s posla te ženama i mladim djevojkama koje su nedovoljno zastupljene u STEM područjima i žele ući u tehnička zanimanja, kao i zaposlenicima pogođenim automatizacijom u sektorima poput proizvodnje, poljoprivrede ili tradicionalnih usluga te niskokvalificiranim radnicima kojima su, s obzirom na smanjenu sigurnost radnih mjesta, potrebne vještine za prijelaz u nove sektore.

Cilj europske inicijative Google.org AI Opportunity Fund je smanjenje digitalnog jaza, otvaranje novih prilika za zapošljavanje i jačanje konkurentnosti radne snage. Kako umjetna inteligencija postaje ključan dio poslovanja, važno je osigurati da nitko ne zaostaje u digitalnoj transformaciji. Kroz ovaj tečaj, sudionici će steći praktična znanja i samopouzdanje za primjenu AI tehnologija u svom profesionalnom okruženju.

Cilj CroAI-a je digitalno osnaživanje i stvaranje inkluzivnog tržišta rada u kojem svi imaju priliku napredovati. Kroz kontinuirane edukacije i suradnju s akademskom i poslovnom zajednicom, CroAI aktivno doprinosi pozicioniranju Hrvatske kao regionalnog lidera u AI inovacijama.