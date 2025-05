[FOTO] Ministrica zdravstva: Bez povezanosti lokalne samouprave s Ministarstvom ne možemo riješiti problem nedostatka liječnika

Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je jutros u Križevcima gradilište novih prostora Doma zdravlja, prvu od dvije nove zgrade koje se grade u sklopu zahtjevnog projekta vrijednog 8.5 milijuna eura koji se financira izvornim sredstvima Koprivničko-križevačke županije. Dočekali su je župan Darko Koren sa suradnicima, ravnateljica Doma zdravlja KKŽ Mirjana Hanžeković te predstavnici izvođača radova tvrtke Radnik d.d. Ministarstvo zdravstva, rekla je ministrica, izuzetno cijeni ovaj projekt jer je on dokaz snažnog zajedništva.

“Lokalna zajednica je prepoznala potrebe građana i odmah reagirala. Drugi razlog je pravovremenost – projekt je pokrenut u trenutku kada je u tijeku e-savjetovanje za financiranje opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu. Osim toga, Ministarstvo upravo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti financira specijalizacije za primarnu zdravstvenu zaštitu. Ovdje je resursima i vremenom upravljeno na pravi način“, izjavila je ministrica. Župan je zadovoljan napretkom na gradilištu, a prostore je trebalo obnoviti i modernizirati, rekao je, jer ih je vrijeme odavno pregazilo i nisu mogli ispuniti potrebe današnjeg zdravstvenog sustava.

“Zato smo odlučili krenuti u ovu investiciju kako bismo građanima omogućili kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu uslugu. Istovremeno, to je operacija koja mora omogućiti nesmetano pružanje svih zdravstvenih usluga tijekom radova, što nije nimalo lako“, poručio je Koren.

Budući da upravo traje e-savjetovanje za financiranje opreme za primarnu zaštitu, novoizgrađeni prostor će se, potvrdila je ministrica Hrstić, moći i opremiti modernom dijagnostičkom opremom.

“Ravnateljica Doma zdravlja prijavit će potrebe za medicinskom opremom za primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi se, državnim sredstvima, ona nabavila i dopunila“, rekla je ministrica i dodala da svaki zdravstveni sustav čine ljudi, infrastruktura i oprema, a zdravstvena skrb može se osigurati samo kad postoje sve te tri sastavnice. S obzirom na kronični nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ne samo u našoj županiji, pitali smo ministricu ima li rješenje za privlačenje liječnika u manje sredine, poput križevačke.

“Moramo naći rješenje za taj problem s kojim se susreću sve županije. To podrazumijeva povezanost lokalne samouprave s Ministarstvom, bez toga problem ne možemo riješiti. A drugo je plan osnaživanja mladih liječnika koji ćemo napraviti i on uključuje kontinuirano raspisivanje specijalizacija i osnaživanje mladih liječnika nagradnim bodovanjem za rad u manjim sredinama. Sigurno moramo poraditi i na administrativnom rasterećenju i disperziji poslova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To nećemo napraviti preko noći, ali ima volje i znanja i uspjet ćemo“, poručila je u Križevcima ministrica Hrstić.

Ministrica je nakon obilaska radova u Križevcima, posjetila Koprivnicu gdje je sudjelovala na 8. Kongresu sestrinstva Koprivničko-križevačke županije, u povodu Dana sestrinstva.