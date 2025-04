Zrinka Zagorec izlaže u zagrebačkoj galeriji

Mlada Križevčanka Zrinka Zagorec sutra, u ponedjeljak 28. travnja, otvara samostalnu fotografsku izložbu u zagrebačkoj Galeriji Vladimira Horvata (Trg žrtava fašizma 14) koju je nazvala SJIZ ’24 (sjever-jug-istok-zapad u 2024.) Izložba je nastala iz serije fotografija „Na putu za bolje sutra“ i objedinjuje rad u zadnjih godinu i pol na četiri strane svijeta koje je proputovala.

“To je projekt kojim tražim odgovore, promatram i gledam, analiziram. Najveći fokus moje znatiželje je čovjek i sve ono što u tom paketu „biti čovjek“ dolazi. Od primarnih fizioloških potreba do samoostvarenja“, objašnjava autorica.

Fotografije su nastale u razdoblju od početka 2024. do početka 2025. i donose priče iz Ekvadora, Kenije i Tanzanije, Indije i Norveške. Ulična fotografija Zrinki je postala najvažniji dio putovanja, svaka priča svoju priču, no sama je i dio cjeline – četiri male serije posvećene jednoj strani svijeta koje govore o sličnostima i razlikama. Otvorenje izložbe je u ponedjeljak 28. travnja u 19 sati u Zagrebu u Galeriji Vladimira Horvata i može se pogledati do 6. svibnja.