Fotografije s četiri strane svijeta Zrinke Zagorec

U sklopu 14. Pinklecfesta koji se održava od petka do nedjelje, 10.-12. listopada 2025. u organizaciji križevačke Udruge P.O.I.N.T. i Planinarskog društva Kalnik Križevci na lokacijama u Križevcima i Kalniku, u subotu će u Kozmološkom centru, podno križevačke zvjezdarnice, biti otvorena fotografska izložba Zrinke Zagorec s proputovanja Ekvadorom, Kenijom, Tanzanijom, Indijom i Norveškom.

Ova mlada fotografkinja i dizajnerica rodom iz Križevaca, prirodno znatiželjna i uvijek nemirna duha, tijekom 2024. i početkom 2025. godine obišla je Ekvador, Keniju i Tanzaniju, Indiju i Norvešku te izradila seriju fotografija „Na putu za bolje sutra“.

Ulična fotografija Zrinki Zagorec postala je najvažniji dio putovanja, svaka priča svoju priču, no sama je i dio cjeline – četiri male serije posvećene svakoj strani svijeta koje govore o sličnostima i razlikama. Ova je samostalna fotografska izložba premijeru imala prije šest mjeseci u zagrebačkoj Galeriji Vladimira Horvata, a sad u njoj ima priliku uživati i križevačka publika.