U Kozmološkom centru otvorena izložba Zrinke Zagorec

U sklopu 14. Pinklecfesta, u subotu je u Kozmološkom centru službeno otvorena izložba mlade križevačke fotografkinje Zrinke Zagorec. Fotografska izložba SJIZ ‘24 selekcija je iz serije fotografija Na putu za bolje sutra.

Na ovom su se događaju okupili brojni građani, a izložbu je otvorenom proglasio Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca. Pinklecfest se, kao dio Gradskog programa rada Udruge P.O.I.N.T. održava uz podršku Grada.

Nakon otvorenja izložbe, uslijedila je tribina koju je vodio Ivan Sukalić, član P.O.I.N.T.-a. Uz hranu i piće, razgledavanje izložbe i druženje, posjetitelji su uživali u drugoj večeri ovogodišnjeg Pinklecfesta.

Izložbu je moguće razgledati do 11. studenoga u prostoru Kozmološkog centra, u vremenu od 9 do 15 sati, također i za vrijeme redovnih večernjih promatranja neba (četvrtkom od 20 sati).