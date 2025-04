Planinari pozivaju na tradicionalni pohod od Gornje Rijeke do Kalnika

Planinarsko društvo “Kalnik” Križevci poziva građane na tradicionalni Uskrsni pohod Gornja Rijeka – Kalnik na Uskrsni ponedjeljak, 21. travnja. Okupljanje i prijava sudionika biti će u Gornjoj Rijeci na središnjem trgu kod Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije od 8:30 do 8:45, a polazak je planiran u 9 sati.

Ruta ide od Gornje Rijeke preko Klanca Šokot, Bele Gorice, Križnog Kamena do Malog Kalnika i preko Vojnovca i kapele Svetog Martina do križanja Prekrižje sve do planinarskog doma na Kalniku. Od jutra će se na okupljanju dijeliti peciva i piće dobrodošlice, a sudionike će u planinarcu na Kalniku čekati topli obrok (grah s kobasicom) uz kotizaciju od 5 eura.

Za vozače će se osigurati povratak po automobile iz Kalnika u Gornju Rijeku. Ruta je dugačka 10 kilometara i prilagođena je svim uzrastima, a predviđeno trajanje pohoda sa stankama je 5-6 sati.

Prijave i informacije: Stjepan Jembrek, 091/6140-480 i 095/845-8509 ili na mail: pd.kalnik@hps.hr