Deset dana rolanja u centru grada

U Križevcima će se u četvrtak 17. travnja na Strossmayerovom trgu pokraj dječjeg igrališta otvoriti privremeno rolalište, uređena površina namijenjena za rolanje, priopćeno je iz gradske uprave. Rolalište je unajmljeno od tvrtke Wonderland factory j.d.o.o., ista one koja je zimi nudila klizalište, a oni koji nemaju role moći će ih unajmiti.

Rolalište se postavlja povodom Dana grada Križevaca i ulaz se neće naplaćivati. Otvorenje je u četvrtak, 17. travnja u 17 sati i bit će otvoreno do 27. travnja svaki dan od 10 do 21 sat, a na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak radit će od 14 do 21 sat.