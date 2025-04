Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: UMJETNA INTELIGENCIJA I POSLOVANJE U DIGITALNO DOBA / Vjeran Malenica

˝Umjetna inteligencija i poslovanje u digitalno doba˝ ima za cilj približiti čitateljima postojeće modele umjetne inteligencije i njihovu primjenu u poslovanju. Autor jasno naglašava kako ova revolucionarna tehnologija duboko utječe na život modernog čovjeka ističući važnost prilagodbe ovim promjenama.

Čitatelji se potiču na učenje o mogućnostima koje UI nudi, kao i na otvorenu raspravu o njezinim prednostima i nedostatcima.

Knjiga pruža sažete i jasne informacije o osnovama tehnologija umjetne inteligencije, njezinim glavnim područjima primjene te donosi vrijedan uvid u digitalne alate novih pravnih tehnologija. Poseban naglasak stavljen je na etičko korištenje umjetnom inteligencijom, stoga su predstavljeni početni modeli regulatornih sustava kojima se koristimo za upravljanje umjetnom inteligencijom širom svijeta. Ova je knjiga vrijedan izvor informacija za sve one koji žele bolje razumjeti i sudjelovati u promjenama koje će UI donijeti suvremenom poslovanju.



Beletristika: MIRIS STARIH KRUŠAKA / Ewald Arenz

Sally, buntovna tinejdžerica u stalnom sukobu sa samom sobom i s okolinom, liječi se u jednoj njemačkoj klinici od anoreksije. Ne podnosi pravila ni odrasle, a najmrskija od svega su joj pitanja, posebno ona osobna. Jedino što želi jest da je svi ostave na miru. Iz svoga svijeta jednog jesenskog dana bježi u osamu, u vinograde u okolici rodnoga grada.

Liss je povučena pedesetogodišnjakinja i živi na velikom seoskom imanju samotničkim životom. Kad jednog dana u njezin vinograd doluta Sally, Lissin život poprima novu dinamiku. Dvije žene od prvog trenutka osjećaju neobičnu povezanost. Vidjevši da djevojka traži utočište, Liss joj ponudi da prenoći

na njezinu imanju, a jedna noć pretvori se u nekoliko tjedana. Sally je odmah jasno da Liss nije poput

ostalih odraslih; ona joj ne postavlja pitanja, ne proučava je, ne traži odgovore. Intrigira je snažna, ali

istodobno krhka Liss. Tko je ta žena koja nikad ne govori o sebi i živi sama u kući u kojoj se još uvijek

osjeća prisutnost drugih?

Ovaj roman suvremenog njemačkog književnika Ewalda Arenza, čiji se likovi suočavaju sa svojim unutarnjim sukobima, nadahnjujuća je i nježna priča o međugeneracijskom prijateljstvu, ljubavi i prihvaćanju, o moći prirode da liječi i transformira, ali, prije svega, priča je to o dobroti koja je svuda

oko nas, a koju i ne primjećujemo.



Dječji odjel: DOBAR DAN / Sanja Polak

Dječak Dan uvijek pristojno i srdačno pozdravlja svakoga koga sretne – susjede, vozače u tramvaju, prolaznike na putu do igrališta, svoje prijatelje, pekara u pekarnici, prodavača povrća, čistača ulica. I svi mu veselo odzdrave pa se Dan nakon svakoga radosnog pozdrava uvijek osjeća sretno i ponosno. I

još malo naraste.

Došla je jesen i Dan je krenuo u prvi razred. Kao i uvijek, pozdravljao je sve koje je sreo. Ali, gotovo mu nitko nije odzdravljao. Dan im je želio svojom dobrotom i osmijehom uljepšati dan, ali mrzovoljni i zabrinuti ljudi oko njega nisu ga razumjeli. Prijatelji iz razreda čak su mu se zbog njegova veselog pozdravljanja i rugali.

Dan se osjećao tužno i obično. Činilo mu se da u njegovu danu nema više ni jedne boje. Kao da je sve

postalo sivo i tužno, a on sam potpuno nevidljiv. Slikovnica Dobar dan donosi priču o ljubaznom i dobrom dječaku Danu uz koju će mali čitatelji učiti što je to dobrota, kako biti dobar, ali, još i važnije, kako biti dobro. Upoznajući ih s lepezom osjećaja i osobina, ova će slikovnica na zabavan način pridonijeti razvoju njihove emocionalne pismenosti, upoznavanju pozitivnih osobina ličnosti i snage karaktera.



Kutak za mlade: KNJIGA BEZ BRIGA: VODIČ ZA PREŽIVLJAVANJE ODRASTANJA / Lizzie Cox; ilustrirala Tanja Stevanović

Ovaj sveobuhvatni vodič bavi se SVIM izvorima brige i anksioznosti s kojima se dijete može susresti dok odrasta, bez obzira na to je li riječ o problemima u školi, odnosima, neprekidnom pritisku društvenih mreža, zabrinutosti zbog tijela i izgleda ili problemima kod kuće.

Pozitivni savjeti, plus osobne priče i pitanja iz stvarnog života koja postavljaju mladi ljudi pomoći će djeci da nadjačaju tjeskobu, strahove i stres koji kod svakog čovjeka mogu izazvati potištenost. Knjiga bez briga pokazat će čitateljima da su brige i strahovi normalni, a nudi i praktične savjete za rješavanje problema s anksioznošću i stresom – fokusirajući se na emocionalno i mentalno zdravlje mladih ljudi.