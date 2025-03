Knjižničari preporučuju

Stručno-znanstveni odjel: ŽIVOT: MOJA POVIJEST U POVIJESTI / Papa Franjo, Fabio Marchese Ragona

Pripovijedajući ovdje prvi put priču o svojem životu, osvrćući se na događaje koji su obilježili čovječanstvo u posljednjih osamdeset godina, papa Franjo otkriva porijeklo onih ideja koje mnogi smatraju odvažnima i koje ističu njegov pontifikat: od hrabrih izjava protiv siromaštva i uništavanja okoliša do poticaja upućenih svjetskim vođama kako bi zacrtali drukčiji smjer u pitanjima kao što su dijalog među narodima, utrka u naoružanju, borba protiv nejednakosti.

Od izbijanja Drugoga svjetskog rata 1939. godine – kada je budući papa imao gotovo tri godine – do naših dana, Jorge Mario Bergoglio vodi čitateljice i čitatelje za ruku prateći ih svojim sjećanjima na nesvakidašnjem putovanju kroz desetljeća. Papin glas, s njegovim vrlo osobnim sjećanjima, izmjenjuje se s glasom pripovjedača koji u svakom poglavlju rekonstruira povijesni scenarij u kojem se ona odvijaju.

Papinim riječima: “Život izlazi na svjetlo dana ponajprije kako bi osobito oni mlađi mogli poslušati glas jednoga starijeg čovjeka i razmisliti o onome što je naš planet doživio, kako ne bi ponovili pogreške iz prošlosti. Sjetimo se, primjerice, ratova koji su harali i nastavljaju harati svijetom, sjetimo se genocida,

progona, mržnje među braćom i sestrama različitih vjera! Koliko patnje! Kad stignemo do određene dobi, važno je, i zbog nas samih, ponovno otvoriti knjigu sjećanja i pamtiti, kako bismo učili gledajući u prošlost, kako bismo pronašli ono loše, ono otrovno što smo proživjeli, zajedno s počinjenim grijesima, ali i oživjeli sve ono dobro što nam je Bog poslao. To je vježba razlučivanja koju bismo svi trebali učiniti, prije nego što bude prekasno!”



Beletristika: KUĆA SA ZLATNIM VRATIMA / Elodie Harper

Druga knjiga u trilogiji nagrađivane i međunarodno priznate autorice Elodie Harper prati Amaru nakon bijega iz života robinje u najzloglasnijem bordelu u Pompejima. Njezin opstanak sada ovisi o naklonosti muškarca kojeg možda ne poznaje onoliko koliko joj se čini.

Kombinirajući povijesne činjenice s fikcijom, priča dočarava surovost drevnog svijeta, posebice života žena zarobljenih u najnižim slojevima rimskog društva. Kroz sjajnu karakterizaciju, svaka nam žena pokazuje jedan od mogućih ishoda traume i objektivizacije. Glavna junakinja uvjerljiv je lik oko kojeg je izgrađena uvjerljiva priča, kako povijesna tako i ona o ženskom zajedništvu, ljubavi, hrabrosti, preživljavanju, te na koncu i izdaji.

Čitatelji ˝Kirke˝, ˝Ahilejeve pjesme˝ i drugih romana temeljenih na grčkoj mitologiji, kao i ljubitelji inspirativne feminističke povijesne fikcije koja istražuje svjetove antičke Grčke i Rima, oduševit će se ovom sagom. Prva knjiga u trilogiji, ˝Vučja jazbina˝, postala je bestseler u Ujedinjenom Kraljevstvu ubrzo nakon objavljivanja.



Dječji odjel: TRUDIM SE ČAK I KAD JE TEŠKO / Eva Brlek, Julija Kukec; ilustracije Ljiljana Kuruca

“Trudim se čak i kad je teško” terapeutska je slikovnica za djecu od 3 do 6 godina u kojoj upoznajemo glavnu junakinju, macu Monu. Mona bojala se da neće uspjeti pogoditi koš na sportskim igrama u svojoj igraonici. Taj je strah kod nje bio toliko jak da je željela odustati i prije nego što je probala. Međutim, uz podršku svoje trenerice, koja je kod Mone poticala trud i normalizirala pogreške, ohrabrila se i odlučila pokušati.

Djeca se često susreću sa strahom od neuspjeha i odustajanjem prije nego što su uopće pokušala. Slikovnica “Trudim se čak i kad je teško” pomaže djeci da razviju upornost, vjeruju u svoje sposobnosti i uče iz svakog iskustva, bez obzira na ishod. Ako vaše dijete brzo izgubi motivaciju kada nešto ne ide prema planu ili izbjegava izazove zbog straha od neuspjeha, ova slikovnica pomaže mu razviti upornost, vjeru u vlastite sposobnosti i otpornost na neuspjehe. Kroz priču dijete uči da je u redu griješiti, da svaki pokušaj donosi napredak i da je trud važniji od savršenstva. Na taj način razvija pozitivan način razmišljanja i hrabrije se suočava s izazovima.



Polica stripovi: NEŠTO NAM UBIJA DJECU: KNJIGA DRUGA / ilustrirao Werther Dell’Edera; scenarij James Tynion IV

Kad u usnulom wisconsinskome gradiću počnu nestajati djeca, čini se da više nema nade. Većina ih se nikad ne vrati, a ona koja se vrate donose strašne priče o užasnim stvorenjima što žive među sjenama. Ali čak se i čudovišta boje tajanstvene neznanke koja ubrzo zatim stiže u grad. Ona djeci vjeruje i tvrdi da je jedina koja može vidjeti što i oni vide.

Njezino ime je Erica Slaughter. Njezin posao je da ubija čudovišta. To je sve čime se u životu bavi i zato plaća cijenu kao i svi koji čine ono što se činiti mora. U drugom djelu ove moderne sage strave i užasa Erica Slaughter je u nevolji do guše – nemilosrdni Red Svetog Jurja joj je za petama, a uokolo divlja duplotip, novo i stravičnije čudovište.