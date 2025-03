Koren uz podršku HDZ-a ide po još jedan mandat

Sadašnji župan Darko Koren kandidat je HDZ-a za župana, potvrđeno je danas na konferenciji za medije nakon višemjesečnih nagađanja. Koren iz Mreže nezavisnih lista i HDZ-ov Ratimir Ljubić kao zamjenik tražit će na lokalnim izborima u svibnju od građana povjerenje za još jedan mandat, a konačna odluka o njihovoj kandidaturi donesena je jednoglasno na sjednici županijskog odbora 24. veljače, potvrdio je to predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Koprivničko-križevačke županije i saborski zastupnik Darko Sobota.

“Nastavljamo provjerenom snagom i politikom koja je vezana uz ravnomjerni razvoj cijele županije. Rezultati se vide, radi se kao nikada do sada i novci su se povukli na raznim natječajima“, poručio je Sobota. O programima će tek biti riječi, no Koren je najavio da će kampanju voditi kao što je dosad vodio županiju i neće obećavati ono što nije izvedivo ili realno. “Mi smo temeljno zaduženi za obrazovanje, u fokusu nam je jednosmjenska nastava kao jedan nacionalni program, u zdravstvu je uvijek potreba za ulaganjima u opremu, prostore i prije svega u kadrove. Nećemo se nabacivati s neprovedivim obećanjima onoga što nije u našoj nadležnosti“, rekao je Koren.

Referirao se i na SDP-ovog Tomislava Golubića i nezavisnog Marija Rajna koji su već istaknuli svoje kandidature za župana i dožupana. Rajnu je zahvalio na podršci koju je, do nedavno kao dio većine, davao u ovom mandatu Županijske skupštine, a komentirao je i ideju da bi otvorio ured u Križevcima.

“Čujemo da bi zamjenik župana Rajn sjedio u Križevcima. On bi bio dožupan Križevaca, to je baš zanimljivo. Znači da je dožupan iz Ferdinandovca, morao bi sjediti u Ferdinandovcu. Što bi on radio u Križevcima? Ništa? Tamo jedino postoje naši prostori ureda za graditeljstvo, tamo gdje se izdaju građevinske dozvole. E to bi mogao jer on građevinske dozvole ne treba za ništa“, jasan je bio Koren.

HDZ i Mreža na izbore će izaći s dvije liste za županijsku skupštinu, a kandidate za gradonačelnike i načelnike objavit će 21. ožujka.