Od četvrtka do nedjelje potpuna obustava željezničkog prometa kroz Dugo Selo

Od četvrtka, 6. ožujka do nedjelje, 9. ožujka 2025. iz HŽ Putničkog prijevoza najavljuju da će doći do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dva velika željeznička projekta, modernizacijama dionica Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene potpune obustave prometa kroz kolodvor Dugo Selo.

U tom razdoblju dio vlakova bit će zamijenjen autobusima, a dio vlakova otkazan, i to na relacijama Vinkovci – Novska – Zagreb Glavni kolodvor, Osijek – Virovitica – Bjelovar – Zagreb Glavni kolodvor, Koprivnica – Zagreb Glavni kolodvor te Dugo Selo – Zagreb Glavni kolodvor – Harmica i obratno. Zbog posebne regulacije prometa očekuju se znatna kašnjenja, zbog čega se iz HŽ-a ispričavaju putnicima i mole ih za razumijevanje.