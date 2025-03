Roditeljima vrtić preskup, ali nemaju izbora

Čak 185 eura od ožujka će plaćati roditelji za jedno dijete u vrtiću Zraka sunca, dok je za dvoje cijena 315 eura. Većini roditelja to je preskupo, ali ne mogu puno promijeniti jer u gradskom vrtiću, gdje je cijena povoljnija, mjesta nema. Budući da Grad nije izgradio ni otvorio vrtićke kapacitete koji bi zadovoljavali potrebe sve predškolske djece, oni nezadovoljni cijenom ili kvalitetom sad najskupljeg vrtića u gradu, moraju pristati na ono što se od njih traži jer nemaju izbora.

“Podizanje cijene participacije bilo bi možda opravdano kad bi ta cijena odgovarala stanju u vrtiću, ali iza nje stoje odlasci iskusnih i obrazovanih odgajateljica, neupitno smanjenje kvalitete vrtića, neprovođenje Agazzi metode koju plaćamo 40 eura po djetetu, skraćivanje radnog vremena i smanjenje količine dodatnih programa koje vrtić nudi“, tvrde nezadovoljni roditelji, ne želeći da im spominjemo imena. Grad je od 1. siječnja povećao svoju participaciju u cijeni smještaja na 250 eura po djetetu te isplaćuju i 80 eura neoporezive naknade za radnike vrtića, no ni to nije dovoljno, tvrde u vrtiću.

“Iznos participacije roditelja nije se mijenjao od rujna 2022. godine, a troškovi života su značajno rasli, kao i plaće odgojitelja u vrtićima. Zbog velike razlike u plaći između naših odgojitelja i onih u gradskom vrtiću, suočeni smo s odljevom radne snage te je nužno da se plaće odgojitelja približe onima u gradskom vrtiću. Napominjemo da je za svako povećanje plaća radnika dodatna sredstva potrebno osigurati u suradnji s Gradom ili roditeljima kao korisnicima usluge“, odgovara nam v.d. ravnateljica Nikolina Ostroški.

U posljednje dvije godine, kažu roditelji, vrtić je napustilo barem pet odgojiteljica, a nezadovoljstvo vrtićem kulminiralo je nakon odlaska dvije dugogodišnje odgojiteljice koje su u razmaku od mjesec i pol otišle u druge vrtiće zbog veće plaće. Naime, vrtići kojima su osnivači gradovi i općine morali su uskladiti koeficijente odgojitelja s onima koje imaju učitelji u osnovnim školama pa je razlika u plaćama između javnih i privatnih vrtića osjetna.

Budući da su prisiljeni plaćati najveću cijenu, roditeljima je neprihvatljivo da vrtić umjesto odgojiteljica zapošljava nestručnu zamjenu. “Razumijemo zabrinutost roditelja te i dalje nastojimo ulagati maksimalan trud u održavanje kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada, unatoč izazovima. Vodeći brigu o tome, kontinuirano ulažemo sredstva i trud u edukaciju novih odgojiteljica. Trenutno imamo zaposlene dvije dadilje kao nestručne zamjene za odgojiteljice na roditeljskom dopustu“, odgovaraju iz Zrake sunca. Trenutačno ondje radi jedanaest odgojiteljica, uključujući dvije dadilje, njih sedam je prošlo edukaciju za Agazzi pedagogiju, a ostale, uglavnom mlađe, tek će se educirati za provođenje ove metode koja je, dodaju, integrirana u redoviti 10-satni program koji je verificiralo Ministarstvo.

U priču se na društvenoj mreži uključio i gradonačelnik Mario Rajn napisavši da ga je odluka o poskupljenju neugodno iznenadila. “Pozivam Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zraka sunca da preispita i poništi svoju odluku, roditelji čija djeca pohađaju vrtić ne smiju biti žrtve neodgovornog pokušaja za dodatnom zaradom preko leđa njihove djece“, poručio je. Međutim pojedine roditelje iznenadila je ta gradonačelnikova objava budući da je kao roditelj djeteta koje polazi taj vrtić, o povećanju cijena bio obaviješten na roditeljskom sastanku na tu temu krajem prosinca. “Neugodno sam iznenađen jer je 14. studenog 2024. održan sastanak s Upravom vrtića na kojem je dogovoreno da će Grad podići subvenciju, a da Vrtić neće povećavati cijenu za roditelje. Grad je svoj dio dogovora ispoštovao“, odgovorio je gradonačelnik.

“Jednostavno ne vjerujem da u zadnja tri mjeseca niste bili obaviješteni o tome da se taj dogovor neće moći ispoštovati i da ste tek sad saznali da cijena vrtića ide gore. Mislim da ste to dobro znali, ali ste s ovom izjavom u javnost izašli tek nakon obavijesti vrtića upućene roditeljima. Sad ste uspjeli malo skrenuti pažnju s problema Gradskog vrtića koji su se dugo provlačili po medijima. U centru cijelog problema je status odgojiteljica i adekvatno vrednovanje njihovog rada”, poručio je jedan roditelj. S obzirom na cijenu i nezadovoljstvo roditelja, za očekivati je da će pritisak na javni dječji vrtić ove godine biti još i veći nego što je bio lani. Dodajmo još i to da je 18 gradova u Hrvatskoj osiguralo besplatan vrtić za svu djecu, a neki, poput Bakra, Samobora ili Benkovca sufinanciraju smještaj u privatnim i javnim vrtićima s iznosima od 340 do skoro 400 eura.