Na križevački safari uz Svjetski dan turističkih vodiča

Povodom Svjetskog dana turističkih vodiča, križevačka Turistička zajednica i ove godine, jedanaesti put zaredom, poziva Križevčane (i goste) na besplatno razgledavanje grada. Ovaj put, osim kulturnih znamenitosti i povijesnih činjenica, nude nešto sasvim novo.

“Bez obzira jeste li stanovnik ili posjetitelj, dijete ili odrasla osoba – pridružite nam se i doživite Križevce na potpuno nov način. Ne propustite priliku da se povežete s gradom kroz priče, legende i fascinantnu prirodnu baštinu i posjet malom životinjskom carstvu usred grada“, tajanstvena je direktorica TZ Olinka Gjigaš i poziva na “križevački safari”.

Nezaboravno putovanje kroz Križevce, gdje se spajaju povijest, priroda i kulturna baština, počinje u subotu 22. veljače u 10 sati ispred Turističkog informativnog centra i posjetitelji će, besplatno i uz stručno vođenje, razgledati životinjski i biljni svijet, najljepše kutke našeg grada, otkrivajući skrivene ljepote, zanimljive legende i priče koje čekaju da budu ispričane.

“Mnogi ne znaju da u našem gradu živi nekoliko stogodišnjaka, a na nekoliko koraka od središta grada veselo žive domaće životinje. Ovo je prilika da i to posjetite i naučite“, najavljuje direktorica Gjigaš. Svjetski dan turističkih vodiča počeo se obilježavati prije 35 godina u Beču, kad su lokalni turistički vodiči došli na ideju koja se ubrzo proširila diljem svijeta. Datum 21. veljače postao je dan posvećen njihovoj struci i ljubavi prema svom gradu. Od tada, na inicijativu Svjetske federacije udruženja turističkih vodiča (The World Federation of Tourist Guide Associations), na taj dan turistički vodiči i drugdje u svijetu na razne načine promoviraju znamenitosti i ljepote svojih sredina. Međunarodni dan turističkih vodiča u Križevcima je već postao tradicija.