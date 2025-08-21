Poziv Križevčanima – kakav turizam želimo?

Redakcija portala 0

Turistička zajednica grada Križevaca započela je izradu Plana upravljanja destinacijom, dokumenta koji će pomoći u usmjeravanju razvoja turizma u skladu s potrebama lokalne zajednice, očuvanjem prostora i povećanjem kvalitete života svih stanovnika. Kako bi se plan razvoja uskladio s potrebama stanovnika i omogućio pozitivne promjene na kvalitetu života građana, neophodno je da Križevčani izraze svoje stavove prema turizmu i njegovom utjecaju na svakodnevni život. Stoga TZ poziva građane na sudjelovanje u anketi koju mogu ispuniti na linku: https://ec.europa.eu/…/Anketa_LokalnoStanovnistvo_Krizevci.

Pitanja se odnose na utjecaj turizma na život u gradu, na lokalno gospodarstvo, okoliš,  sigurnost u mjestu, društveni život, cijene i slično, i to uzimajući u obzir i njegove dobre i loše strane. Odgovori su u potpunosti anonimni, a koristit će se isključivo u svrhu ovog istraživanja. Rezultati istraživanja pomoći će u planiranju održivog i kvalitetnog razvoja turizma u Križevcima – turizma koji poštuje lokalnu zajednicu i doprinosi njenom razvoju.

