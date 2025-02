Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1494

Učenici osnovnih škola česti su i brojni gosti Kozmološkog centra i njegove zvjezdarnice (foto D.S. iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo treći nastavak snimke tribine o umjetnoj inteligenciji, politici i ideologiji koju je organizirao Institut za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca u suorganizaciji sa Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, 22. studenoga 2024. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima. Gost tribine bio je doc. dr. sc. Luka Perušić, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a voditelj ravnatelj Kozmološkog instituta, dr. rer. nat. Petar Pavlović. U ovom nastavku pokušava se prepoznati i razlikovati inteligenciju od “reprodukcije”.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Bajke iz prirode autorice Dawn Casey i ilustratorice Anje Sušanj, na polici stripova Crna Željka Marka Dješke, na odjelu beletristike Ja, Klaudije Roberta Gravesa, a na stručno-znanstvenom odjelu Eva: Kako je žensko tijelo obilježilo 200 milijuna godina evolucije čovjeka Cat Bohannon i Hazel Lee Santino.



Na današnji datum rođeni su Thomas Alva Edison, Josiah Willard Gibbs, Stanko Bloudek i Leó Szilárd, sklopljen je Lateranski ugovor, oslobođen je Nelson Mandela, iz Antwerpena je isplovio Ivan Visin na put oko svijeta, baš na Svjetski dan bolesnika objavljena je pandemija koronavirusa, umrli su René Descartes, Léon Foucault, Rose Monteiro, Charles Algernon Parsons, Sergej Ejzenštejn, Sylvia Plath, Colin Munro MacLeod i Hans Daniel Jensen.



U Vijestima Krugova govorimo o obnovljenom antičkom mozaiku u Splitu, o novom arheološkom otkriću u Egiptu, o Banksyjevom muzeju u Madridu, o novostima iz Louvrea, o Europskim prijestolnicama kulture 2025, o brodu Galeb te o Danima Marcela Kiepacha.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo do sada najbrži poznati vjetar na nekom planetu u svemiru, novi izračun opasnosti od nedavno otkrivenog asteroida te smjenu u Roskosmosu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Carla Michaela Bellmana, Egidija Dunija, Antona Brucknera, Gaetana Donizettija, Giuseppea Verdija, Sheryl Crow, Genea Vincenta, Marianne Faithfull, Whitney Houston i grupe The Beatles.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1494 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 11. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



