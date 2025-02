Križanje “kod Šaška” – sudar želja i stvarnosti

Na križanju „kod Šaška“ sudaraju se najmanje tri projekta na prometnicama, niti jedan od njih nema građevinsku dozvolu, a barem dva su je trebala imati prije nego što su radovi počeli, potvrdio nam je to Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, nadležan za izdavanje dozvola. Potvrdila je to i građevinska inspekcija koja je danas zatvorila gradilište i obustavila radove.

Da nešto na tom križanju „ne štima“, javnosti je postalo jasno kad su se posred ceste u Zakmardijevoj ulici pojavili rubnjaci, kad je istočna strana prometnice „uklonjena“ i ulaz u ulicu sužen na jednu prometnu traku. Tko je do tad mislio da će se na cesti samo iscrtati nova signalizacija i staze za bicikliste, sad se uvjerio da je riječ o opsežnijim radovima. Radove Grad namjerava platiti javnim novcem, ali ipak nam odbijaju poslati presliku tog elaborata uz opravdanje da je riječ o “autorskom djelu arhitekture”.

Za radove u Zakmardijevoj nije zatraženo izdavanje građevinske dozvole, to je rekao i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško na prošlotjednoj sjednici Gradskoga vijeća, pravdajući se kako projektant smatra da dozvola ne treba jer rade po Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

„Ali ako inspekcija utvrdi da treba, mi ćemo je vrlo lako izvaditi“, rekao je Šaško. Inspekcija je utvrdila da su radovi za koje treba građevinska dozvola već počeli iako dozvola nije ni zatražena, i zatvorila je gradilište. Budući da su radovi u Zakmardijevoj i Smičiklasovoj u punom zamahu, a građevinska dozvola za njih ne postoji, kazne bi mogli dobiti svi uključeni, dakle i investitor i izvođač i nadzor, objašnjava nam proceduru pročelnik županijskog Upravnog odjela nadležnog za gradnju Damir Petričević.

Zakon o gradnji predviđa novčane kazne u iznosu od 20 do 30 tisuća eura za investitora koji je pristupio građenju bez izvršne građevinske dozvole, 20 do 30 tisuća eura za izvođača radova koji gradi bez građevinske dozvole, 20 do 30 tisuća eura za pravnu osobu koja na tome provodi stručni nadzor te 6 do 9 tisuća eura za fizičku osobu u svojstvu nadzornog inženjera. Investitor je Grad Križevci, a izvođač gradska tvrtka.

S obzirom na to da su nogostup i biciklistička staza sastavni dio nerazvrstane ceste i njihovom izgradnjom se mijenja namjena, odnosno izvode se radovi na rekonstrukciji takve ceste, u Zakmardijevoj i na Strossmayerovom trgu je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, odgovara nam županijski odjel zadužen za gradnju.

Drugi projekt na spornom križanju tiče se signalizacije. Naime ondje bi se, na raskrižju Smičiklasove s Potočkom, Račkoga i Zakmardijevom (Križevčanima poznatije kao “kod Šaška”) trebali postaviti semafori. Prema Zakonu o građenju, građevinska dozvola nije potrebna ako se radi samo o postavljanju vertikalne i horizontalne signalizacije (i za to potrebnih instalacija), no i tamo su se već odradili veći građevinski radovi na prometnici. Za takve radove je trebala građevinska dozvola jer je Smičiklasova ulica već sad vidljivo promijenjena – sužena je, rubnjaci više nisu gdje su prije bili, a pojavili su se i neke novi „elementi“. Prema projektu, takvi radovi ondje nisu predviđeni.

Ali predviđeni su u trećem projektu koji je vezan uz to križanje – rekonstrukciji Smičiklasove ulice. Taj projekt pak obuhvaća skoro cijelu ulicu od kućnog broja 5A do križanja s Račkoga. I to ne bi bilo sporno da se ondje ne gradi već tjednima, i prije nego što je završila javna nabava i izabran izvođač radova. Dobar komad ulice već je izgrađen, a građevinska dozvola, zatražena jest, no još uvijek nije izdana. Treba li podsjetiti da Zakon predviđa novčane kazne za početak građenja bez dozvole?

Dogradonačelnik Šaško i za to je imao objašnjenje na sjednici kad su ga vijećnici pitali tko i što radi po Smičiklasovoj i Zakmardijevoj. „Poslali ste silne inspekcije i ako utvrde da je potrebna građevinska dozvola, onda ćemo je zatražiti. Imamo sve suglasnosti, prijavu gradilišta i tražit ćemo uporabnu dozvolu. Napuhava se nešto što je potpuno bezazleno“, rekao je Šaško.

Nikako nije bezazleno to što se, sad već mjesecima, izvodi u gradu, tvrdi župan Darko Koren. Na ovu priču, kaže, gleda iz dva ugla – kao čelnik tijela koje je nadležno za izdavanje svih građevinskih akata potrebnih za gradnju u Križevcima i kojem su se zbog ovih radova obratili brojni nezadovoljni sugrađani, ali i kao Križevčanin.

„Cijeli postupak vezan uz tu prometnu problematiku je „nakaradan“. Smatram da je po pitanju organizacije prometa i uvođenja jednosmjernih ulica trebalo uključiti struku i građane. To je važna tema koja zahtijeva širu raspravu, o tome je trebalo razgovarati. Kao Križevčanin, nisam sretan ovime što se radi, mislim da to nisu dobra rješenja, a drastično mijenjaju funkcioniranje grada “, misli Koren.

Kulminiralo je na križanju gdje se rade semafori i sužavaju prometnice, ali problem je i u Markovićevoj. Za biciklističku stazu koja je tamo izgrađena također nema građevinske dozvole, niti je ona zatražena. I tamo se radilo po „Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima“, ali s obzirom na to da se staza gradila u urbaniziranom području naselja gdje je izgrađena sva komunalna infrastruktura, mišljenje je Upravnog županijskog tijela da je i za biciklističku stazu kroz gornji grad trebalo ishoditi građevinsku dozvolu.

Na „Šaškovom“ križanju, na mjestu gdje se „sudaraju“ tri sporna projekta, promet je još uvijek zatvoren, rokovi za završetak su probijeni, a od danas je i inspekcija zatvorila gradilište. Za sad nitko ne preuzima odgovornost za nastalu štetu, jedino je jasno da će je platiti građani.