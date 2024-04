KUD Prigorje istražio svadbene običaje: Oj, djevojko, evo ti svatova!

Nakon izložbi Visoka postelj i Z babine kunje, članovi i članice Kulturno umjetničkog društva Prigorje ove su godine uz rođendan grada zavirili u starinske škrinje i izvukli svadbena ruha kakva su se nosila u našem kraju. Oj, djevojko, evo ti svatova! naziv je izložbe koju otvaraju večeras, nakon mjesec dana priprema, istraživanja i razgovora s onima koji još pamte stare običaje.

“Užitak je bio razgovarati i slušati starije ljude koji se sjećaju što se popevalo i tancalo za vrijeme trajanja svadbe. Članovi KUD-a imaju veliku sreću što poznaju puno izvornih govornika iz naših sela pa su zapisali i stare nazive u običaj svadbe do najmanjih detalja“, ispričao nam je Ivan Vinković iz KUD-a Prigorje. Pripremajući izložbu, naučio je o čemu se sve vodila briga, tko je imao kakva zaduženja, a uspio je doći i do originalnih predmeta zahvaljujući “pripovedačicama i pripovedačima” koji ih još uvijek čuvaju.

“Prikupili smo stare fotografije mladenaca, jahača, vunesnica, klencarica, vojvoda i zastavnika. Sve su to osobe koje su nekad bile neizostavne u svadbenim običajima Križevačkoga prigorja. Osim fotografija, skupljeno je svadbeno ruho mladenaca iz Glogovnice i Ravna, vunesnica iz Pavlovca Ravenskog i Svete Helene, klencarica iz Marinovca“, otkrio nam je Vinković što će se sve naći na izložbi. Znate li uopće razliku između cure i sneje, vunesnice i klencarice ili kakav je auštafirung cura morala pripremiti dok je išla zamuž? Sve to i puno drugih zanimljivosti posjetitelji će naučiti na izložbi svadbenog ruha Oj, djevojko, evo ti svatova! koja se otvara večeras, u četvrtak 4. travnja u 18 sati u prostoru Štatuta. Izložba se može pogledati subotama od 9 do 13 sati kad će članovi KUD-a rado pokazati svojim sugrađanima što su to ove godine pripremili. Posjete su moguće i u drugom terminu uz najavu na mail KUD-a kudprigorje@gmail.com.