Počinju e-Upisi za osnovnu školu

Sljedeći tjedan, 22. veljače, otvaraju se prijave za upis djece u prvi razred, a prvi put se to odvija preko sustava e-Građani. Obavezu prijave imaju djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a obavezna su.

Poveznica za upis na adresi https://osnovne.e-upisi.hr/ bit će otvorena sve do 31. ožujka, a roditeljima će u sustavu biti vidljivi opći podaci djeteta te škole na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Odmah po podnošenju prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi poput izbornih predmeta, produženog boravka i drugog. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Uz prijavu za redovne upise, u istom razdoblju se podnose i zahtjevi za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanje od upisa. Roditelji koji ne koriste portal e-Građani moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će umjesto njih izvršiti prijavu za upis djeteta. Sve ostale informacije, termini testiranja u školi i liječničkih pregleda bit će dostupni na mrežnim stranicama škola.