‘kids from the sky’ od sada kao solo-projekt Tea Goluba

Nakon više od dvije godine postojanja kao tročlani glazbeni sastav, ‘kids from the sky’ od sada djeluje i nastupa kao solo-projekt mladog križevačkog autora Tea Goluba, koji je i do sada bio pokretačka snaga ovog glazbenog kolektiva. Teov glazbeni stil, odnosno žanr se može opisati kao alternativni electro-pop, a svi zainteresirani mogu ga poslušati već ovu subotu, 13. travnja 2019. u križevačkom Klubu kulture od 21 sat.

Ideja projekta je da ‘kids from the sky’ ne čini samo autor, već i svi slušatelji koji su na neki način povezani s njegovim pjesmama. Njegove pjesme su pod utjecajem puno različitih glazbenih žanrova koje želi pretočiti u vlastiti zvuk i stil. Tekstovi pjesama su uglavnom o unutarnjem nemiru pojedinca i njegovoj borbi s vlastitim mislima, umom, strahovima, nesigurnostima i traženju rješenja koje će sve nadvladati.

‘kids from the sky’ uskoro objavljuje i drugi video-spot pod nazivom “The Sun Doesn’t Rise in This Town“, koji je na lokacijama u Koprivnici snimio Dinko Šimac. Pjesma je dio albuma “Echoes“, autor i producent je Teo Golub, a čitav album je slobodno dostupan za preslušavanje. Više informacija o ‘kids from the sky’ može se pronaći na Facebook i Instagram profilu te YouTube kanalu.