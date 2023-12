Koprivničke vode: Intenzivno radimo na pripajanju Vodnih usluga, cijena vode još ostaje ista

Intenzivno se radi na pripajanju Vodnih usluga Koprivničkim vodama, potvrdila nam je to koprivnička tvrtka uz objašnjenje da su dvije tvrtke pokrenule postupak pripajanja sukladno Zakonu o vodnim uslugama i Uredbi o uslužnim područjima. Velika je to promjena od kraja studenoga kad smo gradonačelnika Marija Rajna na konferenciji za medije uoči 17. sjednice Gradskoga vijeća pitali što se događa i ima li kakvih novosti oko spajanja dvaju poduzeća.

“Nema novosti, pratimo što rade drugi. Postoje akcijske mjere koje bi trebali provoditi, a nitko ne zna kakve su. U svakom slučaju – čekamo“, rekao je tad Rajn i dodao da se razgovara s Hrvatskim vodama oko izgradnje vodovoda u Kloštru Vojakovačkom za sljedeću godinu. “To nam je prioritet. Projekt je vrijedan oko 400 tisuća eura i to smo kandidirali kao Vodne usluge. U tom smislu se svi razgovori vode, a ovaj proces pripajanja ima trenutačno neku sporiju dinamiku“, odgovorio nam je.

No stvari su se izgleda ubrzale jer su već spremni i dokumenti koji će definirati funkcioniranje tvrtke nakon spajanja. “Nacrt društvenog ugovora je pri završetku izrade. Društvo Koprivničke vode pripojit će društvo Vodne usluge Križevci, koje će u sklopu Koprivničkih voda nastaviti raditi kao podružnica u društvu Koprivničke vode d.o.o.”, potvrdila nam je koprivnička tvrtka. Budući da je vladina Uredba o uslužnim područjima kojom se ona uspostavljaju, određuju njihove granice i društva preuzimatelji stupila na snagu 15. srpnja, a zakonski rok za usklađivanje s njom je šest mjeseci, do 15. siječnja 2024. pripajanja moraju završiti.

Nakon pripajanja slijedi usklađivanje cijena usluga koje pak moraju biti jednake na cijelom uslužnom području. To znači da će se cijena vode za potrošče mijenjati i to, za očekivati je, za one koji su dosad spadali pod križevačku tvrtku jer su u Koprivnici i fiksni dio cijene za kućanstva i kubni metar vode skuplji, dok Koprivnica zato već godinama ima najmanje gubitke vode u cijeloj Hrvatskoj. No od 1. siječnja 2024. godine primjenjuje se i Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga koja propisuje rok za usklađenje cijena na uslužnom području i on je, ovisno o razlici u tarifama, do 2027. i 2029. godine. “Prema tome, cijene na uslužnom području još neko vrijeme se neće izjednačavati“, potvrdili su nam iz Koprivničkih voda.