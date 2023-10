U subotu pinklec na rame i u obilazak kleti potkalničkog kraja

Planinarsko društvo Kalnik Križevci već tradicionalno u sklopu Pinklecfesta organizira tradicionalni planinarski pohod Put kleti potkalničkog kraja 2023. u subotu 14. listopada. Trasa pohoda vodi kroz grad, šume, livade, polja i vinograde do Kalnika, okvirno je duga 17 km. Okupljanje i prijava sudionika je na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima od 8 do 9 sati, pozdravit će ih predsjednik planinarskog društva i najaviti plan puta. Ovaj pješački izlet je besplatan, a za sudionike je organiziran i prijevoz autobusom nazad u Križevce. Plaća se samo ručak i to u iznosu od 5 eura pri prijavi. Sve informacije moguće je dobiti od Stjepana Jembreka na stjepanjembrek@gmail.com ili na broj 095 845 8509.