Adrenalinska atrakcija za križevačke planinare na vrhu Hvara

Neki planinarskom stazom, neki zahtjevnijom feratom – šezdeset dvoje križevačkih planinara popelo se proteklog vikenda na najviši vrh otoka Hvara Sv. Nikola, na 628 metara nad morem. Otok Hvar već dugo ima reputaciju kao jedno od vodećih jadranskih odredišta za avanturističke sportove, pogotovo se to odnosi na južni dio otoka oko Svete Nedjelje koji je poznat među svim ljubiteljima sportskog penjanja. A zahvaljujući petogodišnjem radu entuzijasta iz Cliffbase tima, od 2019. godine Hvar je bogatiji za još jednu adrenalinsku atrakciju – feratu Via Avalon i Via Mirko.

Planinarsku stazu izabrao je veći dio ekipe, dok se njih dvadeset dvoje jakog srca i čvrstog želuca odvažilo na uspon feratom, preko malih uskih stuba uklesanih u stijenu i metalnog mosta koji se ljulja visoko nad naseljem. Iako za penjanje feratama nije potrebno prethodno iskustvo, osim obavezne opreme treba imati i hrabrosti. Ova hvarska je ukupno duga 250 m, no baš taj viseći most ni iskusne alpiniste ne ostavlja ravnodušnima. “Prolazak mostom nije bio obavezan, on je kao adrenalinska atrakcija jer s njegove druge strane staza ne vodi dalje. No naši planinari su se odvažili i isprobali ga, i to dvaput jer su se istim putem morali i vratiti. Dobra je to vježba za suočavanje sa strahom od visine, pogotovo za one koji dosad nisu prošli puno ferata“, rekao nam je planinar Zlatko Mustić.

Sv. Nikola je najviši vrh otoka Hvara i treći po visini otočni vrh u Hrvatskoj. Na vrhu je slikovita kapela sv. Nikole iz 15. stoljeća i velik kameni križ, a pogled je, uvjeravaju nas križevački planinari, spektakularan – na hvarske vinograde i maslinike, na Brač i Vidovu goru, Korčulu, Vis, kopno i more. Uz takav pogled, zaboravili su čak i na strah od visine, ako ga je i bilo pri usponu. Planinari su po povratku razgledali gradove Hvar i Šibenik.