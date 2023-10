Nevjerojatna moć riječi i druge nove knjige

Stručno-znanstveni odjel: GOVORI S LJUBAVLJU: NEVJEROJATNA MOĆ RIJEČI / MariaGiovanna Luini

MariaGiovanna Luini polazi od svojeg iskustva liječnice koja s pacijentima istražuje i duhovni pristup i energetsku dimenziju bolesti kako bi opisala specifičnu i nepogrešivu moć riječi. Uz praktične vježbe te primjere iz svoje prakse podsjeća nas da osvijestimo riječi koje izgovaramo i iskoristimo ih za najviše dobro. Jer riječi su mnogo više od sredstva komunikacije – imaju trenutni učinak na one kojima su upućene i njihov utjecaj može biti dugotrajan i dalekosežan. No, kad ih izgovaramo s ljubavlju, riječi postaju tako moćne da nas mogu iscijeliti. No “važno je vjerovati, povezati se srcem i umom s vizijom koja nadilazi materijalno i pomaže shvatiti koliku moć ima svatko od nas. Stvarnu, energetsku i vibracijsku, transcendentalnu moć duše utjelovljene u fizičko iskustvo koje služi snažnijem razvoju“, kaže ova kirurginja koja je svoj pristup liječenju produbila dugogodišnjom primjenom orijentalne medicine, intuicije, duhovnosti te vibracijske terapije.





Beletristika: IMA LI PJESNIKA U MONTE CARLU: ANTOLOGIJA SUVREMENE EUROPSKE POEZIJE

Antologija suvremenog europskog pjesništva Damira Šodana uzela si je u zadatak predstaviti svu raznolikost europske poezije početkom 21. stoljeća, a koja se itekako dobro sjeća 20. stoljeća, svih raznolikih poetičkih previranja, političkih prevrata i individualnih preispitivanja. Sve to u svom pisanju

nose zastupljeni pjesnici, po jedan iz svake zemlje, što je hrabra autorska odluka sastavljača i pečat

njegova prepoznatljivog pjesničkog interesa. (Miroslav Kirin)

U ovoj sjajnoj antologiji jasno se razabire puls moderne i suvremene Europe, a imajući u vidu raznovrsnost objedinjenih pjesničih glasova, sve od onih moćnih poslijeratnih „monolita” do ovih novih rastresitih i bitno drugačijih, svojstvenih 21. stoljeću, stječe se dojam da je nastupio pravi čas za objavljivanje jedne ovako impozantne, kohezivne i potentne pjesničke knjige. (S. J. Fowler)



CODIN/ Panait Istrati

Autor kojeg je Romain Rolland nazvao ˝balkanskim Gorkim˝ i ˝piscem skitalicom˝ o kojem je Hemingway rekao da je ˝do kraja života ostao jednako zaljubljen u čovjeka, u njegovu slobodu˝, Panait Istrati pripada i francuskoj i rumunjskoj književnosti, pa je i cijelom svojom pojavom poseban i nesvrstan. Karakterističnom mješavinom socijalnog angažmana i liričnosti, Istrati je ispisao i trodijelnu novelu Codin, a izdanje koje čitatelj upravo drži u rukama je prvi hrvatski prijevod nekog dijela ovog pisca. Ova trodijelna novela govori o društvenoj nepravdi i načinu na koji se ona odražava na pojedinca, a povezuje ih pripovjedač, dječak Adrian. Glavni lik prvog dijela „Noći u močvari“ Adrianov je ujak Dumitru, inače marljiv i omiljen čovjek kojeg je bijeda pretvorila u pijanca i obiteljskog nasilnika. „Codin“ je zločinac izopćen iz društva s kojim Adrian, nakon što se s majkom doseli u Comorofcu, sklapa neobično prijateljstvo, no Codinov život počinje i završava tragično. „Kir Nicola“ treći je dio novele i priča je o Adrianovu susjedu u mahali, pekaru Nicoli i njegovoj bolesnoj ženi.





Dječji odjel: RAZUMIJEŠ LI, BETSY? / Dorothy Canfield Fisher

Do svoje je devete godine Elizabeth Ann živjela sa tetom Frances koja je često i sa zgražanjem spominjala “one groze rođake Putney”. No kada se teta razboljela, Elizabeth je morala napustiti svoj dotadašnji dom i zaputiti se upravo tim rođacima nastanjenima u divljini Vermonta. Isprva šokirana životom na selu, s vremenom je naučila što znači biti neovisan, što je odgovornost, a pronašla je i nove prijatelje